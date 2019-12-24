英工黨大選慘敗 社會主義恐潰散

歐洲社會主義陷入泥淖，英國工黨可能消失於政治舞台。（photo by YouTube） 分享 facebook 「工黨的未來不太樂觀，因為全歐洲的左派都陷入麻煩。」英國工黨於2019年大選的慘敗，使其成為在歐洲逐漸復甦的中間偏左主義中，表現最差的政黨，專家則對工黨的大敗及歐洲左派感到擔心，表示社會主義恐將消失於政治舞台上。

言論過於左傾

根據《歐洲新聞台》報導，英國工黨於2019年大選的慘敗，使歐洲逐漸復甦的中間偏左主義又陷入泥淖中，甚至有些人懷疑社會主義是否將消失於政治舞台上。

工黨吞下了從1935年以來最大的敗仗，包括勞工階級居多的威爾斯及英國中部地區都慘敗給首相強森的保守黨，也因此失去了國會60個席次。黨魁柯賓的支持者將敗選責任推給脫歐；但反對柯賓的人認為，他對黨內反猶太主義不表態及過於左傾的言論才導致敗選。

「工人階級已經不一定要把票投給工黨了。」歐洲智庫「開放歐洲」分析師華許表示，其實工黨的政見早已漸漸偏離勞工階層，比較像「服務中產階級的都市政黨」，這點從英國北部及中部地區的選民幾10年來，已逐漸不將票投給工黨可以看出。

歐洲社會主義危機

據《衛報》報導，倫敦政經學院學者貝格表示，「工黨的未來不太樂觀，因為全歐洲的左派都陷入麻煩。」她舉例，法國的左派政黨「社會黨」在2017年的法國總統大選及歐洲議會大選中大敗。種種跡象都顯示，歐洲的社會主義正在消散中，工黨的重挫是最新的證明

義大利近期的選舉中，左派「民主黨」僅因擁戴民粹主義的「五星運動」的選舉操作失當，才得以與其組成聯合政府；在葡萄牙及西班牙，中間偏左的社會主義政黨們則努力奪回政權，但都得依靠國內數個較小的極左派政黨合作，與丹麥和芬蘭一樣。德國的「綠黨」及「左翼黨」也逐漸失去能量。

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