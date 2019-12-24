促北韓與美對話 中日韓有共識

中日韓峰會於24日在中國成都登場，朝鮮半島的無核化成為焦點。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 第8屆中日韓峰會24日在中國成都登場，朝鮮半島的無核化成為焦點，針對北韓與美國停滯不前的關係，三國都願意努力促使兩方的對話。日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅，23日分別先在北京與習近平會面，安倍與習近平都希望強化中日關係，安倍也提到香港應維持自由開放，習近平則回應，那是中國內政。

習：香港是中國內政

根據《日本時報》和《新華社》報導，安倍23日與習近平在北京會面，提到兩國必須建立「契合新時代要求的中日關係」，兩人都表示願意保持密切的溝通，以推動中日關係再上層樓。習近平強調，雙方也應實現中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識。

安倍也當面習近平呼籲，香港應「保持自由開放」，並期望中國盡早找到目前困境的解方，習近平僅回應那是「中國內政」。針對新疆維吾爾族的人權問題，安倍也希望中國政府可以開誠布公的說明。

23日文在寅在與習近平的會談中提到，「北韓與美國之間的對話」比任何事都還重要。《日本時報》指出，朝鮮半島無核化進程目前已陷入停滯，北韓要求美國在一年內改變對北韓的敵對政策（包含解除國際制裁），否則不放棄核武。對此，習近平指出，中韓在朝鮮半島問題上的利益契合，中國也認同藉由對話協商解決問題。

推動RCEP明年簽署

在隔日的中日韓峰會中，北韓問題再度成為焦點。《今日日本》報導，文在寅表示，朝鮮半島的和平是中日韓的共同利益，對此三國都會努力促進北韓與美國的對話。

此外，中日韓三國的經濟合作也是峰會的議題之一。《新華社》報導，李克強指出，中日韓都是RCEP的堅定支持者，希望能夠一鼓作氣於明年正式簽署協議。李克強強調，在對外開放製造業的基礎上，未來中國將逐步開放服務業，歡迎日韓企業「近水樓台先得月」，抓住機遇實現互利共贏。

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