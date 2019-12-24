英女王錄製耶誕談話 桌上家族照少了這對夫妻特顯眼

英國女王伊麗莎白二世去年白金漢宮白色會客廳錄製耶誕全國談話時，桌上擺的王室成員照片幾乎全員到齊，包括新婚的哈利與梅根。泰晤士報報導，女王今年在綠色會客廳錄製談話時，哈利與梅根的照片不見了，小倆口正帶著兒子阿奇在加拿大與梅根家人共度耶誕假期，連傳統的女王耶誕前午宴都沒參加。

王室觀察家指出，今年的照片排列很有可能由王儲查理主導，獲女王同意，以王室繼承人最前面的順位為主角，包括嫡長子和嫡長孫及嫡曾孫的查理、威廉、喬治。哈利是威廉的弟弟，接班排名很後面，可能因此遭直接剔除。 哈利與梅根夫婦準備和寶貝兒子阿奇做自己。路透資料照片 分享 facebook 22日發布的英國王室做耶誕布丁的照片，細心點可以發現正好是王室嫡長子繼承人跟女王，包括王儲查理，女王長孫威廉和長曾孫喬治。歐新社 分享 facebook