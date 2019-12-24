跨海鐵路通克里米亞 俄延伸影響力

俄羅斯總統普丁出席23日的跨海鐵路大橋通車儀式，此跨海鐵路大橋連接克里米亞半島與俄羅斯。(photo by Klimkin on Pixabay) 分享 facebook 俄羅斯到克里米亞跨海鐵路大橋通車！俄羅斯總統普丁23日出席跨海鐵路大橋通車儀式，此跨海鐵路大橋連接克里米亞半島與俄羅斯。俄羅斯於2014年兼併克里米亞半島，但此舉一直不受國際社會承認，不過俄羅斯持續運用不同方式鞏固自己在克里米亞的影響力，跨海鐵路大橋則被視為強化經濟影響力的手段之一。

歐洲最長的橋

根據《德國之聲》報導，此鐵路大橋於18日完工，23日通車。普丁在通車典禮上恭喜鐵路大橋的建築工人，表示此建設證明了俄羅斯有能力實踐大型建設計畫。2014年俄羅斯併吞克里米亞後（未被承認），便著手進行此橋的規劃，鐵路大橋全長19公里，榮登歐洲最長的橋，整個工程大約耗資36億美元。

該跨海鐵路大橋除了供火車運行外，也有提供車輛行走的區域，普丁於2018年正式開通跨海大橋供車輛行走，而現在鐵路也已通車， 2020年6月則將開放貨運列車通行。

歐盟法令成阻礙

根據《路透社》報導，歐盟禁止歐洲國家的人民與企業投資克里米亞的交通與基礎建設，此舉讓俄羅斯在興建跨海鐵路大橋時遇到了一些阻礙。烏克蘭也反對此橋的興建，並表示希望俄羅斯能將克里米亞半島還給他們。

此橋很可能被視為普丁的傳奇之一，而它的建造目的，便是希望能將克里米亞納入俄羅斯的經濟圈內，讓俄羅斯在提供資源時更方便。俄羅斯為克里米亞進行觀光宣傳，希望將克里米亞打造成讓俄羅斯人享受陽光的休閒勝地。普丁表示，跨海鐵路大橋明年約能承載1千400萬名乘客及1千300萬噸的貨運量。

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