親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台南工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

中日韓成都峰會 不是「三國演義」？

2019-12-24 18:10德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）據美聯社報道，中日韓三國政府領導人在成都峰會（第七屆中日韓工商峰會）上重申其致力於結束朝鮮半島核計劃的承諾。

李克強在之後的聯合記者會上表示，「對話與協商是解決朝鮮半島問題的唯一有效途徑」，稱三國願與國際社會一道通過政治方式解決朝鮮半島問題。

文在寅稱，三方同意支持華盛頓與平壤重啟談判，從而使無核化與和平的進程能夠繼續。安倍晉三也做出了類似表態，並批評朝鮮發射導彈違反聯合國決議，嚴重威脅區域安全。

進入12月以來，朝鮮半島局勢再度緊張。朝鮮對美國下了最後通牒，要求美國在年終前解除制裁令。而美國不承認這一期限，堅持要求平壤必須實現去核化。朝鮮曾威脅稱，可能會依據美國的行動，送上「聖誕大禮」。一些觀察家認為，朝鮮可能在近期發射洲際導彈。

安倍：中日韓不是「魏蜀吳」

此外，峰會上也談到了自由貿易與經濟合作。三國領導人表示，就進一步深化區域合作進行了討論。李克強稱，「我們都主張自由貿易，支持促進經濟一體化。」中國認為，維護自由貿易有利於保護多變主義與世界和平。

據中國媒體報道，韓日領導人表示，韓日願同中方一道，致力於維護自由貿易，降低貿易壁壘，為彼此企業營造公平、公正、可預期的營商環境。三方要共同努力，爭取RCEP（東亞區域全面經濟伙伴關系協定）早日簽署，推進中日韓自貿區談判"。

鑑於成都是中國古典小說《三國演義》中著名的蜀國都城，不少輿論將這次的中日韓峰會比作「三國演義」。耐人尋味的是，中國官媒環球網周二援引日本共同社消息報道，安倍晉三出席成都峰會時說，中日韓三國並非三國時代的魏、吳、蜀，不是相爭關系，並稱希望攜手共築新的三國時代。

中日韓工商峰會於四川成都舉行，文在寅（左）、李克強（中）及安倍（右）。圖／取自中...
中日韓工商峰會於四川成都舉行，文在寅（左）、李克強（中）及安倍（右）。圖／取自中國政府網
分享

本文章由德國之聲授權提供】

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

跨海鐵路通克里米亞 俄延伸影響力

2019-12-24 18:11

日本將加強介紹台灣人 到北海道企業服務

2019-12-24 17:50

英工黨大選慘敗 社會主義恐潰散

2019-12-24 19:04

促北韓與美對話 中日韓有共識

2019-12-24 19:04

京都動畫縱火案分析出爐 起火2分鐘後便無法避難

2019-12-24 18:30

英女王錄製耶誕談話 桌上家族照少了這對夫妻特顯眼

2019-12-24 18:19

罷工犧牲孩子？法國鐵路「兒童耶誕返鄉車」停駛風波

2019-12-24 17:37

平年改爭議 馬克宏放棄總統退休金

2019-12-24 15:12

最高領袖下鎮壓令 伊朗示威1500死

2019-12-24 15:11

華郵記者卡舒吉遇害案 5人判死 沙國王儲脫身

2019-12-24 15:10

派對必備！為什麼肯德基在日本成為耶誕節象徵？

2019-12-24 15:02

日媒：北韓要造70飛彈發射車

2019-12-24 14:11

克里米亞大橋鐵路通車 普亭遭批侵犯烏克蘭領土

2019-12-24 14:07

俄國第五代戰機蘇愷-57試飛墜毀！飛行員安全彈出獲救

2019-12-24 13:40

被封鎖的血腥屠殺？伊朗鎮壓示威 40天1,500死

2019-12-24 13:18

為確保供電無虞 菲律賓考慮重啟核能發電計畫

2019-12-24 11:09

贊歐批美捧俄 王毅：中國是多邊主義捍衛者

2019-12-24 10:12

歐洲最長！克里米亞跨海大橋鐵路通車 普亭鳴喇叭啟用

2019-12-24 09:46

共同社：金正恩下令量產70輛飛彈發射車 可用於ICBM

2019-12-24 09:26

加拿大過節 哈利梅根公布小王子超可愛耶誕卡

2019-12-24 09:18

台德簽意向書 免試互換駕照可望近期上路

2019-12-24 07:57

哈紹吉案沙國初審 5人判死 王儲脫身

2019-12-24 00:12

伊朗官員爆：上月鎮壓1500死

2019-12-24 00:09

中韓峰會／合作處理半島問題 文在寅邀習訪韓

2019-12-24 00:07

中日峰會／安倍關切香港 習盼鬆綁北韓

2019-12-24 00:02

印度執政黨 地方選舉失利

2019-12-23 23:58

日媒：習近平明春訪日 中日可能簽第5份文件

2019-12-23 23:29

阿爾及利亞軍事強人薩拉逝世 享壽79歲

2019-12-23 22:24

安倍敦促習近平 維持香港的自由開放

2019-12-23 21:55

中日韓三國會晤 以和解姿態邁向年終

2019-12-23 21:18

杜特蒂恐遭美限制入境 菲總統府：不擔心

2019-12-23 21:09

耶誕卡疑出自中國監獄 印刷廠否認用囚犯勞工

2019-12-23 20:47

法對殖民非洲致歉 允諾對抗恐怖主義

2019-12-23 19:33

哈紹吉案審判結果出爐！五人遭判死、三嫌被判24年刑期

2019-12-23 19:23

羅馬尼亞人齊聚 悼念1989年流血劇變

2019-12-23 19:16

路透：伊朗上月示威潮 最高領袖下令鎮壓致1500人死亡

2019-12-23 17:47

日本上皇明仁86歲生日 致力鰕虎魚新論文

2019-12-23 16:42

潑墨汙損日本靖國神社 中國籍男子遭判緩刑3年

2019-12-23 16:26

沖繩首里城火災 外交部代表台灣捐贈100萬元助重建

2019-12-23 16:16
看更多

熱門文章

網紅不滿600萬賓士每月故障 租直升機高空丟下砸爛

2019-12-24 10:47

川普砲轟風力發電：我從來不懂風 我很懂風車

2019-12-24 09:29

冷飯菜較好吃？日本人連便當、炸物也吃冷的 原因是這個

2019-12-24 15:36

智慧音箱助理Alexa失控 建議主人「刺自己的心臟」

2019-12-23 20:04

影／女記者中樂透爽喊不幹了 結果只贏5千歐元

2019-12-24 12:40

特斯拉再創新高突破了一個關卡 讓馬斯克得意的笑了

2019-12-24 07:35

日36歲男娶初音滿一週年 印製合照賀卡「曬恩愛」

2019-12-23 21:30

波音開除執行長 遺缺由董事長接任

2019-12-23 22:38

龍婆預言2020亞洲將災難不斷 8成準確度引關注

2019-12-24 16:31

網民吵翻了：盪秋千男子到底面朝哪邊？

2019-12-24 10:03

哈紹吉案審判結果出爐！五人遭判死、三嫌被判24年刑期

2019-12-23 19:23

派對必備！為什麼肯德基在日本成為耶誕節象徵？

2019-12-24 15:02

俄國第五代戰機蘇愷-57試飛墜毀！飛行員安全彈出獲救

2019-12-24 13:40

影／爸爸送「史上最差聖誕禮物」 女兒反應超窩心

2019-12-24 09:21

從不拒絕加班 快遞員日拚12小時聖誕節前猝死

2019-12-24 11:35

加拿大過節 哈利梅根公布小王子超可愛耶誕卡

2019-12-24 09:18

艾黛兒減重變身成果驚人 粉絲認不出

2019-12-24 13:45

「菜瓜布聖誕蛋糕」想吃嗎？ 網友大讚：太逼真了

2019-12-24 10:18

「她未婚懷孕 家人蒙羞」 19歲弟殺姊棄屍

2019-12-24 12:58

小費人生／小費怎麼付？1張圖看各行業潛規則

2019-12-23 23:24

歐洲最長！克里米亞跨海大橋鐵路通車 普亭鳴喇叭啟用

2019-12-24 09:46

小費人生／底薪0元？ 美國小費文化 是歐洲舶來品

2019-12-23 23:28

明年元旦起 陸大降859商品關稅

2019-12-24 00:36

台德簽意向書 免試互換駕照可望近期上路

2019-12-24 07:57

為什麼Sony 24小時趕工 影像感測器仍趕不上需求？

2019-12-24 09:44

安倍敦促習近平 維持香港的自由開放

2019-12-23 21:55

小費人生／理髮師40年來最珍貴小費：李安兒子把我寫進作文

2019-12-23 23:24

緊盯耶誕老人行蹤 北美防空司令部超級任務

2019-12-23 22:43

交易量減股價揚 美股指數續創新高

2019-12-24 05:39

小費人生／日營業額從6元到上萬美元 餐館老闆：小費代表認可

2019-12-23 23:37

印度眼鏡電商Lenskart 成為印度最新一隻獨角獸

2019-12-24 01:24

為奪父親房屋抵押貸款 女兒亂刀刺殺藏屍地下室

2019-12-24 13:58

美股受陸降關稅激勵再創新高 波音隨CEO下台大漲

2019-12-24 06:39

小費人生／融入美國文化 華人移民的小費必修課

2019-12-23 23:24

網紅挑戰最大規模「大象牙膏」 藍綠泡沫瞬間噴發淹滿後院

2019-12-24 16:12

不用大撒幣！拯救少子化 最新研究指政府只要做這件事

2019-12-24 18:03

共同社：金正恩下令量產70輛飛彈發射車 可用於ICBM

2019-12-24 09:26

全球製造業景氣觸底 有影

2019-12-24 00:31

蘋果收盤再創歷史新高 最樂觀券商認為還有20%上漲空間

2019-12-24 06:18

耶誕節前槍聲四起 芝周末槍擊案頻發 5死33傷

2019-12-23 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top