中日韓成都峰會 不是「三國演義」？

（德國之聲中文網）據美聯社報道，中日韓三國政府領導人在成都峰會（第七屆中日韓工商峰會）上重申其致力於結束朝鮮半島核計劃的承諾。

李克強在之後的聯合記者會上表示，「對話與協商是解決朝鮮半島問題的唯一有效途徑」，稱三國願與國際社會一道通過政治方式解決朝鮮半島問題。

文在寅稱，三方同意支持華盛頓與平壤重啟談判，從而使無核化與和平的進程能夠繼續。安倍晉三也做出了類似表態，並批評朝鮮發射導彈違反聯合國決議，嚴重威脅區域安全。

進入12月以來，朝鮮半島局勢再度緊張。朝鮮對美國下了最後通牒，要求美國在年終前解除制裁令。而美國不承認這一期限，堅持要求平壤必須實現去核化。朝鮮曾威脅稱，可能會依據美國的行動，送上「聖誕大禮」。一些觀察家認為，朝鮮可能在近期發射洲際導彈。

安倍：中日韓不是「魏蜀吳」

此外，峰會上也談到了自由貿易與經濟合作。三國領導人表示，就進一步深化區域合作進行了討論。李克強稱，「我們都主張自由貿易，支持促進經濟一體化。」中國認為，維護自由貿易有利於保護多變主義與世界和平。

據中國媒體報道，韓日領導人表示，韓日願同中方一道，致力於維護自由貿易，降低貿易壁壘，為彼此企業營造公平、公正、可預期的營商環境。三方要共同努力，爭取RCEP（東亞區域全面經濟伙伴關系協定）早日簽署，推進中日韓自貿區談判"。

鑑於成都是中國古典小說《三國演義》中著名的蜀國都城，不少輿論將這次的中日韓峰會比作「三國演義」。耐人尋味的是，中國官媒環球網周二援引日本共同社消息報道，安倍晉三出席成都峰會時說，中日韓三國並非三國時代的魏、吳、蜀，不是相爭關系，並稱希望攜手共築新的三國時代。

中日韓工商峰會於四川成都舉行，文在寅（左）、李克強（中）及安倍（右）。圖／取自中國政府網 分享 facebook

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