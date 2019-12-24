派對必備！為什麼肯德基在日本成為耶誕節象徵？

根據美國肯德基數據報告，肯德基在日本2018年12月20日至25日營收額高達6300萬美元，並且在23日起就有民眾開始在肯德基外面排隊。

數據指出，日本肯德基最忙碌的時候為平安夜12月24日，日本肯德基在這天的銷售為平常的5至10倍。

一個西方的速食企業為何成為日本全國性的耶誕節象徵？

根據美國有線新聞網（CNN），1940及1950年代二戰經濟緊縮後日本經濟開始起飛。哈佛大學研究日本飲食文化長達50年的社會人類學教授貝斯特（Ted Bestor）表示，「日本經濟力量突飛猛進，民眾首次有現金投入消費文化。美國當時是一個文化強權，日本社會對於西方時尚、食物、海外旅遊等有強烈的興趣」。

貝斯特表示，1970年代許多國外企業進駐日本，包括31冰淇淋、Mister Donut、The Original Pancake House等。

根據1981年的紀錄片「Colonel Comes to Japan」，日本速食業在1970年至1980年間成長600%。肯德基1970年開啟日本的第一間店，至1981年已經有324間肯德基。

根據日本肯德基，日本第一間肯德基經營者大河原毅（Takeshi Okawara）在某次耶誕派對上扮成耶誕老人引起孩童熱烈迴響，他因此看見商機。

也有其他消息來源指出，大河原毅無意間聽到一些西方人正在尋找可以替代火雞的耶誕大餐。

不論故事的起源為何，肯德基成功帶起日本全國性潮流。