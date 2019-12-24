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最高領袖下鎮壓令 伊朗示威1500死

2019-12-24 15:11世界日報 編譯陳韋廷／綜合23日電

伊朗民眾上月因不滿政府大漲燃料價格，爆發持續近兩周的大規模示威潮。 路透社
伊朗民眾上月因不滿政府大漲燃料價格，爆發持續近兩周的大規模示威潮。 路透社
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路透23日援引知情人士消息報導，伊朗民眾上月因不滿政府大漲燃料價格，爆發持續近兩周的大規模示威潮，期間伊朗最高領袖哈米尼召集最高安全官員與政府高官，下達「不惜一切制止他們」的鎮壓令，造成約1500人死亡，其中包括至少17名青少年、約400名婦女及一些安全部隊跟警察。

三位親近哈米尼核心親信的知情人士及一名官員證實，哈米尼下達鎮壓令，這是伊朗自1979年「伊斯蘭革命」以來，最血腥的一次鎮壓示威者行動。

根據三名伊朗內政部官員向路透提供的數據，在11月15日開始的抗爭中，約有1500人喪生，這一數字遠高過國際人權組織與美國的估計。國際特赦組織16日說，至少有304人喪生，美國則稱有數百人遭殺害且有報導稱喪生人數恐超過1000人。

對於鎮壓令是否來自哈米尼，伊朗政府發言人拒絕表示看法，伊朗駐聯合國大使也未回覆路透的詢問。

伊朗政府在11月15日突然宣布調漲油價，立刻引發示威，迅速擴大為攻擊政府機關、銀行和加油站的暴動，成為自伊斯蘭革命以來，對統治伊朗的教士階層最大挑戰。

伊朗內政部說，這次動亂有20萬人參與，140處政府機關、數百間銀行、數十座加油站和50處軍事基地被攻擊或縱火。

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