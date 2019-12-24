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華郵記者卡舒吉遇害案 5人判死 沙國王儲脫身

2019-12-24 15:10世界日報 編譯陳韋廷／綜合23日電

沙烏地阿拉伯法庭23日判決，五名男子因參與殺害華郵記者卡舒吉獲判死刑，三人因涉嫌湮滅證據被判刑24年，另有兩名涉案高官因罪證不足獲判無罪。負責監督媒體權利的無國界記者組織今天表示，這項不公開的審判「踐踏」正義。

去年10月，59歲的沙國異議記者、華盛頓郵報專欄作家卡舒吉在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館內遇害。土耳其調查後認為，卡舒吉遇害後遺體遭到肢解，至今下落不明。美國國會表示，他們相信沙國王儲穆罕默德是此案主謀。穆罕默德堅稱不知情，但表示身為沙國領導人，他會負起責任。

案發當時的沙國駐伊斯坦堡總領事奧泰比雖然被起訴，但獲判無罪，當庭獲釋。

沙國副檢察總長沙蘭在記者會上說：「我們發現，卡舒吉之死並非預謀殺人案。」不過卡舒吉案發生數周後，沙國王室曾稱其政府官員是案件幕後黑手，土耳其更稱本案是有預謀的謀殺案。

外界咸認此案主嫌是沙國王室前媒體顧問卡塔尼，以及曾遭檢方指控負責監督殺害卡舒吉的沙國情報總局前副局長阿西里。檢方在聲明中說，卡塔尼因罪證不足未被起訴，檢察官對阿西里則進行調查和指控，但最終也以同樣理由無罪釋放。

消息人士表示，這兩個人都是沙國王儲穆罕默德的左右手，在案發後遭革職，但只有阿西里出現在法院聽證會上。

沙國並未公布遭判刑者姓名，此案仍是初審，被告可上訴。

中央社引述法新社報導，沙烏地法院閉門審理卡舒吉命案，無國界記者組織表示，這場審判未遵守國際公認的正義原則。

華郵記者卡舒吉。 美聯社
華郵記者卡舒吉。 美聯社
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沙國王儲穆罕默德。 美聯社
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