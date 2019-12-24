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贊歐批美捧俄 王毅：中國是多邊主義捍衛者

2019-12-24 10:12德國之聲 德國之聲中文網

歐盟外長提人權，王毅反對干涉內政。 中國新聞社
歐盟外長提人權，王毅反對干涉內政。 中國新聞社
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在這個回顧中國2019年外交關係的訪問中，王毅首先就中國與俄羅斯的關係做出評論，表示兩國關系在2019年取得了新定位。除了透過一帶一路強化雙方經濟的對接外，王毅說中俄的雙邊貿易也突破了1000億美元大關。

此外，王毅說中國與俄羅斯在戰略協作上也邁入了新的里程碑。 他認為，兩國在核心利益問題上堅定支持彼此，並連手抵制外部勢力的打壓。 王毅認為，雙方透過簽署全球戰略穩定聯合聲明來「反對強權霸凌行徑」。

王毅說：「環顧當今世界，中俄組合堪稱最緊密、最牢固、最成熟、最穩定的一組大國關系，為各國和睦相處、合作共贏樹立起典範。 中俄關系沒有最好，只有更好。 」

批美損害40年來的互信關系

當提到中美關系時，王毅表示雙方應該在建交40年之際，攜手開創未來。但美國卻在經貿、科技等不同領域打壓中國，並在涉及中國領土跟主權的一系列問題上，進行干預與抹黑。他說，美國的作法不僅損害兩國40年來累積的互信，也衝擊世界的穩定與發展。

王毅表示：「中方將堅定維護自身核心利益和正當發展權利，任何人、任何勢力都阻擋不了14億中國人民闊步奔向現代化的歷史洪流。當然，對於雙方交往中出現的矛盾和分歧，我們始終願意本著相互尊重的態度，通過平等對話找到解決辦法。 」

王毅說，習近平強調「合作」是中美兩國的唯一選擇，而中國也呼籲美國對北京重建客觀的認知，並將對中國的政策導回理性務實的路線。他向人民日報表示：「我們敦促美方把中美關系扳回健康發展的軌道，找到最大發展中國家和最大发達國家的和平相處之道，開闢造福兩國、惠及世界的互利共贏之道。 」

中歐關係的豐收年

王毅認為，2019年是中國與歐盟關係的「豐收之年」。 他說除了習近平訪歐一切順利外，雙方的各項談判與合作也都如期進展。王毅強調，身為世上兩大力量，中國與歐盟都主張世界多極化與國際關係民主化，並堅守多邊主義和國際關系基本准則。

王毅說：「中歐合作遠大於競爭，共識遠多於分歧。我們願加強中歐高層交往，推動中歐全面戰略伙伴關係邁上新台階，為充滿不確定性的世界提供更多穩定性。 」

中國堅定捍衛多邊主義

王毅在訪問中也重申，中國一直是多邊主義的捍衛者。 他指出，中國國家主席習近平過去一年在不同國際場合發出堅持多邊主義、反對單邊主義的訊息，並稱中國此舉獲得越來越多國家的讚賞與認同。

當被問到中國如何運用外交來對付西方國家干預內政的情況時，王毅說中國保有充分戰略定力與足夠的自信跟耐心，所以任何試圖干涉中國內政的預謀都會「被滾滾向前的歷史車輪所拋棄。 」

王毅表示：「捍衛好國家的主權安全紅線和正當發展權利，是中國外交以及外交戰線全體人員肩負的使命，責任重大，不容有失。 」

本文章由德國之聲授權提供】

王毅
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