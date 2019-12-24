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歐洲最長！克里米亞跨海大橋鐵路通車 普亭鳴喇叭啟用

2019-12-24 09:46聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

俄羅斯總統普亭23日主持克里米亞跨海大橋鐵路通車儀式，這座跨海大橋總長19公里，為歐洲最長的橋。

跨海大橋建設計畫耗資36億美元，目的是為了透過貨物運輸、促進觀光，加強俄羅斯和克里米亞的連結。

普亭登上從克里米亞克赤市（Kerch）出發的三節列車，他站在車長旁邊鳴起列車喇叭，隨後便與官員乘坐列車前往俄羅斯南邊城市塔曼（Taman）。

普亭感謝參與完成大橋建設的工人，他說，「它證明了我們執行大規模基礎建設的能力」。普亭表示，預計明年約有1400萬乘客及1300萬噸貨物通行。

俄羅斯交通部長迪特裡奇（Yevgeny Ditrikh）表示，23日啟用的為客運列車，貨物列車將會在明年7月啟用。而跨海大橋公路部分在去年5月已正式通車。

在跨海大橋建造以前，俄羅斯和克里米亞間仰賴海運和空運。

根據英國廣播公司（BBC），跨海大橋鐵路的啟用立即遭歐盟譴責為另一個俄國侵犯烏克蘭領土和主權的項目。

俄羅斯在2014年藉由克里米亞公投吞併該半島，該舉引發國際指責，歐盟及美國對俄國實施制裁。

歐盟發言人史塔諾（Peter Stano）表示，克里米亞大橋不只是俄國非法吞併克里米亞的延續，也限制了船隻自由前往烏克蘭在亞瑟海（Azov Sea）的港口。

民眾23日透過大螢幕觀看俄羅斯總統普亭搭乘火車通過克里米亞跨海大橋。美聯社
民眾23日透過大螢幕觀看俄羅斯總統普亭搭乘火車通過克里米亞跨海大橋。美聯社
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克里米亞跨海大橋。路透
克里米亞跨海大橋。路透
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俄國總統普亭搭乘列車從克里米亞到俄羅斯南邊城市。路透
俄國總統普亭搭乘列車從克里米亞到俄羅斯南邊城市。路透
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俄國總統普亭搭乘列車從克里米亞到俄羅斯南邊城市。美聯社
俄國總統普亭搭乘列車從克里米亞到俄羅斯南邊城市。美聯社
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