共同社：金正恩下令量產70輛飛彈發射車 可用於ICBM
日本共同社報導，中朝關係消息人士23日透露，北韓領導人金正恩去年2月前後下令量產洲際彈道飛彈（ICBM）及其他類型飛彈的運輸-起豎-發射車（Transporter Erector Launcher，TEL）。
消息人士說，勞動黨軍需工業部旗下的貿易公司撥款了數千萬美元，作為從中國等地採購約70輛TEL零部件的費用。
報導說，這反映出北韓在面對與美國談判的同時，也在強化核武與飛彈戰力。美國情報部門似乎也掌握了同樣的情報，正在追蹤70輛TEL中用於ICBM的有多少輛。
TEL對陸基飛彈不可或缺。在分析飛彈戰力威脅時，TEL的數量和飛彈數量一樣是重要指標。
消息人士透露，北韓的TEL主要在平壤北方平城市的「3月16日工廠」組裝。據悉，北韓2017年11月發射的「火星15」洲際彈道飛彈時所使用的TEL的最後調試階段也使用了該工廠，金正恩曾前往視察。
北韓今年5月以來多次發射新型彈道飛彈，使用不同型號的TEL。
不過，該消息人士透露，北韓的發動機和液壓系統的零部件依賴中國等海外廠商提供，可能尚未實現TEL完全國產化。北韓的ICBM在2012年閱兵中首次亮相時，使用的TEL是將中國企業生產的大型車輛進行了改裝。
2017年的聯合國安理會決議案全面禁止普通機械和運輸用車輛出口給北韓。若中國企業出售TEL相關零部件，則違反制裁決議。
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