共同社：金正恩下令量產70輛飛彈發射車 可用於ICBM

日本共同社報導，中朝關係消息人士23日透露，北韓領導人金正恩去年2月前後下令量產洲際彈道飛彈（ICBM）及其他類型飛彈的運輸-起豎-發射車（Transporter Erector Launcher，TEL）。

消息人士說，勞動黨軍需工業部旗下的貿易公司撥款了數千萬美元，作為從中國等地採購約70輛TEL零部件的費用。

報導說，這反映出北韓在面對與美國談判的同時，也在強化核武與飛彈戰力。美國情報部門似乎也掌握了同樣的情報，正在追蹤70輛TEL中用於ICBM的有多少輛。

TEL對陸基飛彈不可或缺。在分析飛彈戰力威脅時，TEL的數量和飛彈數量一樣是重要指標。

消息人士透露，北韓的TEL主要在平壤北方平城市的「3月16日工廠」組裝。據悉，北韓2017年11月發射的「火星15」洲際彈道飛彈時所使用的TEL的最後調試階段也使用了該工廠，金正恩曾前往視察。

北韓今年5月以來多次發射新型彈道飛彈，使用不同型號的TEL。

不過，該消息人士透露，北韓的發動機和液壓系統的零部件依賴中國等海外廠商提供，可能尚未實現TEL完全國產化。北韓的ICBM在2012年閱兵中首次亮相時，使用的TEL是將中國企業生產的大型車輛進行了改裝。