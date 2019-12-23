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安倍敦促習近平 維持香港的自由開放

2019-12-23 21:55聯合報 編譯李京倫／即時報導

中國大陸國家主席習近平23日在北京與日本首相安倍晉三會面，雙方同意致力於將兩國關係提升到新層次。法新社報導，安倍敦促習近平維持香港的自由開放，並關切新疆人權，習近平則要求安倍支持放鬆對北韓制裁。

習安會結束後，日本外務省發言人大鷹正人開記者會說，安倍「敦促中國保持對香港的自制」，並希望目前情況早日獲得解決，「安倍重申，他非常關切香港情況，並且提到，在一國兩制模式下，香港應該保持自由開放，並應該要能繼續發展」。大鷹說，習近平回答，香港事務屬於「內政」。

大鷹說，安倍還關切新疆人權，並向習近平說「希望看到中國政府就目前情況提出清楚的解釋」。大陸當局在新疆拘捕上百萬維族人與宗教少數群體，把他們關進再教育營，受到國際譴責。

此外，大鷹說，習近平「要求日本支持」中俄近日向聯合國安理會提出的決議草案，也就是放鬆對北韓制裁，不過，大鷹說，「日本當局的立場是，考量到近日關於北韓的情勢，現在解除制裁言之過早」。

這是習近平與安倍今年六月在20國集團（G20）大阪峰會場邊會晤以來首次會面，旨在為習近平明年春天對日本國是訪問打好基礎。

共同社報導，日本政府人士透露，習近平與安倍還重申，會為了達成朝鮮半島無核化而合作。

安倍在會面一開始就說，「我們高度重視」習近平明年春天訪日，「希望打造一個適合於日中新時代的關係」。習近平則說，願意與安倍維持「緊密溝通，推動中日關係再上新台階」。日本政府人士透露，安倍承諾讓習近平對日本的國是訪問「有意義」。

另外，消息人士說，安倍要求中方「盡快」讓拘留的日本人返國，並就中方船隻進入釣魚台（日本稱尖閣群島）附近日本領海，要求中方採取措施。

安倍與習近平會面後共進晚餐，安倍接著前往四川成都，參加廿四日的中日韓峰會。

習近平會見日本首相安倍晉三。（新華社）
習近平會見日本首相安倍晉三。（新華社）
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習近平香港安倍晉三人權

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