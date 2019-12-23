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中日韓三國會晤 以和解姿態邁向年終

2019-12-23 21:18德國之聲 德國之聲

中日韓三國以和解的姿態邁向年終，儘管存在各種對抗，但中日正在相互靠攏，中韓長時間...
中日韓三國以和解的姿態邁向年終，儘管存在各種對抗，但中日正在相互靠攏，中韓長時間的緊張關係也出現緩和。圖取自／德國之聲中文網
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東亞三國以和解的姿態邁向年終。儘管存在各種對抗，但中日正在相互靠攏，中韓長時間的緊張關係也出現緩和。此外，有跡象顯示，日韓正在彼此接近，並有望解決爭端。

本周二，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅將在成都舉行三方會談，貿易和安全政策預計將是首要議題，其中包括美中貿易戰的影響，中日韓自己的自貿協定計劃以及有關北韓給美國送「聖誕大禮」的威脅。

來自東京的緩和信號

不過，最為引人關注的不是三方會談，而是此間的雙邊會晤。在幾無交流一年零三個月後，安倍首相和文在寅總統將首次坐下來交談。兩人雖然六月在大阪、11月在東京見過面，但只是握握手，寒暄幾句而已。而這一次雙方將進行深入溝通。兩國媒體雖然有一些懷疑的聲音，但仍將此視為改善關係的機遇。

圍繞二戰及殖民地時期日本在朝鮮半島強徵勞工的賠償糾紛，東京和首爾方面關係跌入數十年來的最低點。作為對韓國法院判決的反應，日本對出口韓國的半導體材料加強管制，雙方先後將對方從貿易伙伴「白名單」上除名。在美國的壓力下，韓國在最後一刻才放棄終結與日本交換軍事情報的一項協議。

在安倍晉三和文在寅會晤前夕，日本發出了和解信號。日本經濟產業省已批准向韓國全面出口光刻膠，這是三種被限制出口的半導體材料的一種。不過，日本經濟產業省駁斥了該決定和兩國首腦會晤有關的猜測。安倍晉三和文在寅都面對共同的安全伙伴美國的壓力。首爾最高法院很快將做出裁決，是否可以強制清算日本在韓企業的資產，以作為二戰勞工的賠償金。一旦法院裁決允許這樣做，雙方的糾紛必將升級。

習近平訪日做準備

日本首相安倍晉三也想利用訪問中國之機，改善與東道主的關係。在美中貿易戰的背景下，東京和北京在過去一年半裡不斷相互靠攏。2018年10月，安倍訪問北京並與習近平會面。現在，習近平計劃在三月或四月回訪東京。這將是中國國家主席12年來首次對日本進行國事訪問

據未經證實的消息，日本希望借習近平訪日之機和中國簽署伙伴關係協議，在今後20年裡將雙方關係推上一個新台階。2008年，中日兩國曾簽署關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明。為準備新的外交文件，安倍在前往成都與李克強總理會晤前，將先去北京和習近平見面。

北韓的最後通牒引發憂慮

習近平顯然是這次東亞會晤的秘密樞紐。韓國總統文在寅在前往成都前也會先去北京和習近平見面。三年前因韓國部署美國導彈防御系統薩德引起的中韓衝突已經基本化解。12月初，中國外長王毅訪問了首爾，並稱韓國是「緊密朋友和伙伴」。

因此，文在寅和習近平會談首先將聚焦於朝鮮半島的局勢。中國上周敦促聯合國安理會放鬆對北韓的制裁。儘管文在寅曾致力於調停平壤和華盛頓之間的關係，一段時間來，北韓領導人金正恩則和韓國保持距離。

習近平和文在寅的會晤正值一個敏感的時間點。北韓對美國下了最後通牒，要求其在年終前為裁軍談判的繼續拿出解決方案。美國不承認這一期限。一些觀察家認為，北韓可能至12月25日發射洲際導彈。日本正為北韓在新年之際發射導彈做准備，並在日本海部署了兩艘配置宙斯盾反導系統的驅逐艦。

本文章由德國之聲授權提供】

中共南韓習近平安倍晉三文在寅北韓金正恩
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