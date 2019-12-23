法對殖民非洲致歉 允諾對抗恐怖主義

法國總統馬克宏(圖左)希望法國能和非洲諸國建立友好的夥伴關係，而不是藉由殖民時期武力侵犯的方式。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

法國總統馬克宏訪問西非時坦言，殖民主義是嚴重的錯誤！馬克宏於20至22日前往西非各國訪問時，宣布將廢除二戰至今流通於中西非的非洲法郎，轉變為自主貨幣Eco，馬克宏更希望能藉此和非洲諸國建立友好的夥伴關係。此外，馬克宏也承諾訓練非洲的特種部隊，與法國駐軍一齊打擊當地的伊斯蘭恐怖主義。

打破殖民的枷鎖

根據《德國之聲》和《美聯社》報導，在法國前殖民地象牙海岸的最大城市阿必尚，馬克宏21日高呼：「既然我不屬於殖民主義的世代，為何不打斷當時殖民主義加諸在非洲的枷鎖！」象牙海岸總統瓦塔拉宣布，西非8國與法國已達成共識，將廢除1945年至今流通於中西非的「非洲法郎」，由自主的貨幣「Eco」取代。

瓦塔拉表示，非洲國家不必再將50%的儲備金放到法國國庫，同時法國也不須指派代表至Eco的貨幣發行局，以實現Eco的自主性，不過Eco仍持續和歐元掛勾。馬克宏大讚這是歷史性的改革，並指出Eco將在2020年問世。

馬克宏也稱「非洲是個年輕的大陸」，他希望法國能和非洲諸國建立友好的夥伴關係，而不是藉由殖民時期武力侵犯的方式。馬克宏過去也為殖民時期的錯誤向非洲道歉過，在競選總統期間，他曾稱法國殖民阿爾及利亞是「泯滅人性的罪行」。

對抗恐怖主義

此外，馬克宏此行也強調「對抗伊斯蘭極端主義」。馬克宏21日上午宣稱，法國在馬里的駐軍擊斃了33位伊斯蘭極端主義分子，並拯救了2位馬里的國家憲兵。法國目前在中西非駐紮約4,500位軍人，大多位在法國過去的殖民地，在2013年，法國軍隊曾成功驅逐極端分子對馬里北部城鎮的佔領。

馬克宏和瓦塔拉也共同宣布，法國將在象牙海岸訓練非洲的特種部隊，以協助當地政府對抗恐怖主義。《美聯社》報導，在最後一日，馬克宏也向2004年象牙海岸因空襲罹難的法國軍人哀悼，並預計在明年1月中和非洲5國領袖舉辦高峰會，討論如何對抗薩赫爾區域的恐怖主義。

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