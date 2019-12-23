哈紹吉案審判結果出爐！五人遭判死、三嫌被判24年刑期

哈紹吉去年在沙國駐伊斯坦堡總領事館內遭殺害。美聯社 分享 facebook 沙烏地阿拉伯法院23日宣布哈紹吉案審判結果，涉嫌殺害這位異議記者的5名人士被判處死刑，另有3人被判24年有期徒刑。受審的十一人均被判殺人罪，而案發當時的沙國駐伊斯坦堡總領事奧泰比則獲判無罪，並於判決宣布後獲得釋放。

沙國檢察機關負責人在記者會上說，哈紹吉案共歷經9次庭審才完成審理，最終審判結果將在最高法院覆核後執行。