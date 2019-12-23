羅馬尼亞人齊聚 悼念1989年流血劇變

數千人聚集在首都布加勒斯特，紀念死難者。在革命廣場上，他們默哀一分鐘，之後放飛數百個氣球。組織者表示，這是為了悼念1989年政權更替期間的1100餘名死難者。 圖取自／德國之聲中文網 分享 facebook

數千人聚集在首都布加勒斯特，紀念死難者。在革命廣場上，他們默哀一分鐘，之後放飛數百個氣球。組織者表示，這是為了悼念1989年政權更替期間的1100餘名死難者。

總統約翰尼斯以及多位部長參加了紀念遊行。此前，他們在一座死難者紀念碑前獻花環、點燃蠟燭。約翰尼斯之前還為有關那場革命的一個展覽揭幕，並表示：「我們希望得知1989年12月的真相」。

1989年12月16日，在羅馬尼亞西部的蒂米什瓦拉，爆發了針對共產主義當權者尼古拉·希奧塞古的示威，在鎮壓中有72人被打死。之後數天，示威活動蔓延至羅馬尼亞其它地區。

12月21日，已有至少十萬人聚集在首都布加勒斯特市中心。在布加勒斯特中央委員會的陽台上，尼古拉·希奧塞古還試圖通過講話來扭轉形勢，但為時已晚。人們不願再聽他。這位平日只聽得到歡呼聲的羅馬尼亞獨裁者目瞪口呆，喊道：「哈嘍，哈嘍？！」

1989年12月22日，尼古拉·希奧塞古及妻子被逮捕，12月25日被處決。

然而，尼古拉·希奧塞古死後，羅馬尼亞也並未恢復平靜。直到12月27日，仍有狙擊手射擊，在首都布加勒斯特進行著巷戰，槍手向人群開槍。約900人死於12月22日-31日之間。而誰該為此負責，直到今天仍未有清楚的答案。

就在數周前，羅馬尼亞最高法院開始一項訴訟程序，對當年的流血事件進行調查澄清。當年尼古拉·希奧塞古倒台後接任總統的伊利埃斯庫是最主要的被告人之一。伊利埃斯庫本人則表示，自己是無罪的，稱要歸咎於當年的革命環境。訴訟程序仍在進行中。

作者：ARD，法新社

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