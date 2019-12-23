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文在寅面告習近平：朝鮮半島緊張 對中國和兩韓沒好處

2019-12-23 13:19聯合報 編譯季晶晶／即時報導

南韓總統文在寅23日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會時強調，有必要防範朝鮮半島軍事緊張態勢再度升高。

文在寅在會前當著記者的面告知習近平：「最近的事態，北韓和美國中止對話以及朝鮮半島緊張局勢升高，對中國、南韓和北韓都沒有好處。」文在寅提及中國在朝鮮半島無核化以及建立和平等各項努力上的「重要角色」。

他表達，希望首爾和平壤能緊密合作，抓住罕有機會，讓去核化的過程裡開花結果。

習近平則指出，中國和南韓不僅在亞洲、在全世界也都是「具影響力」的國家，雙方應進一步加強「策略性合作結盟關係」。

目前還無法確認，兩人是否討論了美國薩德飛彈防禦系統部署在南韓的敏感問題。

南韓總統文在寅23日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會。歐新社
南韓總統文在寅23日在北京與中國國家主席習近平舉行峰會。歐新社
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南韓文在寅習近平

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