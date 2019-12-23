CNN分析／為何金正恩和文在寅的「兄弟情」不復存在？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2019年初北韓領導人金正恩對「南方同胞」讚譽有加，稱他們有「同胞的團結力量」。但在金正恩即將發布的2020年新年致詞中，此般對南韓的熱情似乎不會出現。

隨著北韓與美國的核談判陷入僵局，南北韓間的「兄弟情」似乎也出現變數。目前看來，金正恩和南韓總統文在寅間不太成熟的關係如履薄冰。南韓首爾世宗研究所資深研究員鄭相昌指出，這是因為對金正恩來說，文在寅還不夠「親北韓」。

文在寅上任後一直奉行與北韓接觸的政策，他甚至說服起初不願與北韓交談的美國總統川普。近兩年來，文在寅和金正恩見面四次，雙方簽署協議、承諾合作及解除板門店武裝相關工作。然而，這對北韓來說似乎還不夠。

鄭相昌表示，北韓認為，若文在寅真的「親北韓」，「就會按照（北韓）要求停止美韓聯合軍演，並停止進口能在不被發現的情況下攻擊北韓的匿蹤戰機」。

南韓江原道知事崔文洵認為，北韓對南韓感到憤怒，覺得文在寅沒有遵守承諾。「平昌冬奧會之後舉辦六次峰會，他們關係看上去感覺很好……笑容滿面、熱烈鼓掌、深深擁抱和大大的承諾，然後什麼都沒有」，「他們（北韓）為此感到生氣」。

隨著北韓給美國設定至今年底截止的對話期限將近，崔文洵和其他研究北韓的分析家都擔心，談判所剩時間不多，無論美國是否認為北韓真的認真看待最後期限。

而隨著美國與南北韓間的緊張局勢持續升溫，美國北韓事務特使畢根上周訪問南韓，目的是將停滯不前的談判拉回正軌。然而，值得擔憂的是，北韓持續造成美韓關係的不合，因為南韓更關注和解，美國則更關注核談。