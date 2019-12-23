中日韓峰會前夕 三國同意加速自貿協定談判

中國、日本、南韓三國經貿部長會議22日在北京舉行，同意為早日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）和三方自由貿易協定展開合作，儘管東京和首爾近來因為半導體原料出口管制問題而致關係惡化，且北京與華府持續進行貿易談判帶來不確定性。

三國經貿部長會後並未宣布具體成果，但他們表達續談RCEP和三方自貿協定的意願。

中國商務部長鍾山說，中方願與日、韓共同「反對單邊主義和保護主義」，並支持全球多邊貿易體系。他補充說，中日韓應「聯手維持區域和平穩定，促進開放的世界經濟。」

鍾山雖未直接提及中美貿易戰，但此事事關重大，促成中國急於和鄰國加強經貿往來，緩解和華府「脫鉤」的風險。

中美本月稍早達成臨時性貿易協定。美國總統川普上周六說，「很快」會簽署。

不過，北京普遍認為，這無法阻卻中美在科技、地緣政治，甚至是價值觀上的策略性競爭。

中國知名經濟學家樊綱上周指出，中美之間的緊張關係勢必持之以往。

但中日韓之間仍有歧見。例如，鍾山說，中國希望明年能談成RCEP，這代表中國能接受排除印度的RCEP；日本經濟產業大臣梶山弘志則表示，日本堅持RCEP必須納入印度。

日韓也沒有公開談及解決雙方現有爭議的舉措。兩國因為「徵用工」訴訟案導致關係緊張。事情起源於南韓法院裁定，日本企業必須就二戰時期的強制勞動負責賠償。結果日本管制關鍵電子原料出口到南韓，被視為是對徵用工案的反擊。

上周五，日本對南韓放寬部分晶片原料的出口管制，但光是這樣做，並不足以解決爭端。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院前院長霍建國說，東京和首爾的紛爭給三方會談投下陰霾：「日本和南韓的衝突還沒解決。中國願意調停。」