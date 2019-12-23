Unizo得龍昇資助拒退黑石 日本旅館業併購爭奪戰落幕

日本連鎖旅館業者Unizo控股公司員工得到美國投資基金龍昇（Lone Star Funds）資助，敲定價值16億美元的融資併購，成功抵擋黑石（Blackstone）、Fortress投資集團和維權投資公司Elliot 等多家公司介入長達五個月的併購戰。

Unizo周日晚上表示，員工未來將持有73%的股份，其餘27%股份由龍昇持有。

龍昇將買下價值450億日圓的優先股，並提供多達1,300億日圓的貸款。龍昇的出價為每股5,100日圓，高於黑石開出的5,000日圓。Unizio今天上午在東京交易股價大漲6.1%至5,200日圓。

Unizo表示，未來如果出現違約或者滿足某些條件，龍昇可行使收購的權利，可能會達到99.99%的投票權。

投資顧問集團 United First Partners亞洲研究主管 Justin Tang說：「龍升交易立下可行的基準，也有可能黑石或Fortess會以更高價格，用同樣的交易捲土重來。」