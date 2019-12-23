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習近平今會安倍晉三 可能力推明年簽RCEP

2019-12-23 09:47聯合報 編譯季晶晶／即時報導

南華早報報導，觀察家認為，中國大陸國家主席習近平今天（23日）在北京會晤日本首相安倍晉三時，料將力推明年簽成「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），不論能否說服印度參與。

這是中日雙邊關係自去年解凍以來，安倍晉三第二次造訪北京。北京已經說，中日關係現在走在「回到正軌」的道路上，習近平可望明年春天到日本進行他自2013年上任以來的首度國是訪問。中日去年也同意，研究如何在第三國基礎建設項目攜手合作，儘管目前為止幾無進展。

根據觀察家，香港和北韓可望成為安倍晉三的討論重點。他也可能提出人權議題，9月時有一名北海道大學教授因間諜罪嫌遭收押，上個月剛被保釋。

在此同時，習近平可能要求日本留在由東南亞國協10個成員國發起、加上澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭及南韓的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。

RECP涵蓋全球過半數人口與三分之一貿易額，可能成為全球最大貿易協定，從2012年起協商，去年談判加速，主要受到中日推動，因為在美中貿易戰期間，這兩個亞洲最大經濟體進一步面臨潛在的經濟困境和出口衰減。

上海國際問題研究院的蔡亮說：「中日關係不僅單單涉及兩個國家--也在區域層級扮演較大的角色。RCEP絕對是中日必須協力的關鍵區域合作領域。」

這並不容易。日方上月表示，沒有南亞巨人印度參與的話，東京不考慮簽署RCEP。印度更早之前放話退出RCEP，理由是放任低價中國商品湧入，將重創印度利益。不過，日本認為，從經濟、政治和潛在的國安角度來看，印度參與RCEP有其意義（日印美澳有深化安全合作的四方對話機制），日本會持續遊說印度加入。

這與中國的態度有分歧。中國商務部長鍾山22日表示，中國仍盼明年談成區域貿易協定，這暗示它能接受排除不願意降低貿易障礙的印度；而日本經濟產業大臣梶山弘志22日與鍾山和南韓產業通商資源部部長成允模會晤後表示，日本仍堅持RCEP要納入印度。三國貿易部長會面是為了24日在四川成都舉行的中日韓三國峰會做準備。

根據觀察家，中國大陸國家主席習近平（右）23日在北京會晤日本首相安倍晉三時，料將...
根據觀察家，中國大陸國家主席習近平（右）23日在北京會晤日本首相安倍晉三時，料將力推明年簽成「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。 圖為兩人6月27日在大阪20國集團峰會見面的檔案照。路透
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印度日本經濟北京

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