習近平今會安倍晉三 可能力推明年簽RCEP

南華早報報導，觀察家認為，中國大陸國家主席習近平今天（23日）在北京會晤日本首相安倍晉三時，料將力推明年簽成「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），不論能否說服印度參與。

這是中日雙邊關係自去年解凍以來，安倍晉三第二次造訪北京。北京已經說，中日關係現在走在「回到正軌」的道路上，習近平可望明年春天到日本進行他自2013年上任以來的首度國是訪問。中日去年也同意，研究如何在第三國基礎建設項目攜手合作，儘管目前為止幾無進展。

根據觀察家，香港和北韓可望成為安倍晉三的討論重點。他也可能提出人權議題，9月時有一名北海道大學教授因間諜罪嫌遭收押，上個月剛被保釋。

在此同時，習近平可能要求日本留在由東南亞國協10個成員國發起、加上澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭及南韓的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。

RECP涵蓋全球過半數人口與三分之一貿易額，可能成為全球最大貿易協定，從2012年起協商，去年談判加速，主要受到中日推動，因為在美中貿易戰期間，這兩個亞洲最大經濟體進一步面臨潛在的經濟困境和出口衰減。

上海國際問題研究院的蔡亮說：「中日關係不僅單單涉及兩個國家--也在區域層級扮演較大的角色。RCEP絕對是中日必須協力的關鍵區域合作領域。」

這並不容易。日方上月表示，沒有南亞巨人印度參與的話，東京不考慮簽署RCEP。印度更早之前放話退出RCEP，理由是放任低價中國商品湧入，將重創印度利益。不過，日本認為，從經濟、政治和潛在的國安角度來看，印度參與RCEP有其意義（日印美澳有深化安全合作的四方對話機制），日本會持續遊說印度加入。