「維穩」力道過強 新疆爆漢人出走潮

(德國之聲中文網) 根據庫爾勒市當地的商人表示，他們預估該市的人口過去幾年減少了將近一半，從原本的50萬人到現在只剩25萬人左右，而這些商人將原因歸咎於中國政府在新疆所施行的再教育營政策。

大部分能靠自身能力離開庫爾勒市的大多是漢族商人，而他們當初也是因為中國政府計劃「教化」當地的維吾爾社群並振興經濟，所以舉家遷移至庫爾勒市。 一個庫爾勒市當地的小販告訴《金融時報》：「現在已很難在庫爾勒市找到勞工，我們在這邊也賺不到什麼錢。 」

庫爾勒市過去一直是漢族在新疆的大本營，不少人都是隨著中國石油天然氣集團公司移居新疆。 專門研究新疆漢族議題的人類學家克理夫 (Tom Cliff) 向《金融時報》表示，庫爾勒市一向被視為是旅游者與移民和平共存之地，而當地漢族人口的減少也顯示庫爾勒市的生活條件已在衰退。

中國政府自2016年起在新疆各地廣設檢查哨，並運用各種監視科技對當地居民進行嚴格的監控。與此同時，專家估計中國政府已關押了超過上百萬名的少數民族穆斯林，迫使不少城市一夕之間成「鬼城」。

庫爾勒市人口減半

中國官方數據顯示，過去兩年新疆地區的經濟出現衰退情況。 自2016年起，新疆巴州的固定資產投資減少了36%，而庫爾勒市的人口也在2016到2018年間減少了5%。 然而，當地民眾認為庫爾勒市整體的人口減少情況比官方數字顯示的還嚴重。六名當地的漢族商人向《金融時報》表示，他們認為庫爾勒市的人口在過去兩年間從50多萬人減少到20多萬人。

負責管理庫爾勒市勞工人口的政府人員也說，2016年以前，當地求職的人數還能以「群」為單位來計算，但如今到該局處求職的人數已掉到個位數。一名不願具名的漢族勞工告訴《金融時報》：「中國政府在新疆施行的『維穩』計劃是造成庫爾勒市人口減半的主要原因。 」

另一名商人則說，不少人因為維穩計劃為生活帶來的不便而選擇離開庫爾勒市。他說：「我們並不是因為庫爾勒市的生活『不穩定』而選擇離開。我們離開是因為日常生活中的壓力。在這邊，當地國保在居民進入商場前，會掃描他們的臉、身份證件及隨身物品。我們在買東西時也必須拿出身份證件。」

《金融時報》報道稱，隨著人口迅速減少，新疆當地的經濟也越來越仰賴中央政府的資助。中國政府本月稍早表示，過去幾年中央政府每年都提供新疆至少4000億人民幣的資助。德國籍的新疆專家鄭國恩 (Adrian Zenz) 告訴《金融時報》：「經濟成長是中國政府新疆政策中非常重要的一環，但官方數字未如實呈現新疆經濟的不斷衰退，而該地區也出現了嚴重人口外移的現象。」

楊威廉/任琛 (金融時報)

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