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文在寅今會習近平 習對北韓態度受關注

2019-12-23 09:19聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

南韓總統文在寅23日起訪問中國兩天一夜，第一天先會晤中國國家主席習近平，24日將會晤日本首相安倍晉三，並出席第八次韓中日領導人會議，尋求加強朝鮮半島和平進程的夥伴關係，並解決其他問題。

韓聯社報導，文在寅23日將在北京與習近平舉行會談並共進午餐。這是兩位領袖自6月在日本大阪20國集團（G20）峰會舉行會談以來，時隔半年再次會晤。在北韓威脅要退出與美國的核談判背景下，習近平針對北韓問題的態度備受關注。

北韓給美國設定至今年底截止的對話期限。北韓領導人金正恩22日主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議討論提升軍力。北韓發聲明之際，外界擔心不久後將試射中程或洲際彈道飛彈。

另外，習近平可能提出美國在南韓部署薩德系統的敏感問題。預料文在寅將重申南韓欲進一步發展與中國關係的決心。

文在寅與習近平會面後，將隨即前往成都，當晚與中國國務院總理李克強舉行會談並共進晚餐，計畫討論如何增進兩國間經貿、環境和文化面的實質性合作。

到了24日上午，第八次中日韓領袖會議在成都正式登場，屆時會先回顧過去20年三方的合作成果、商討未來發展，接著再針對朝鮮半島等東北亞、國際事務交換意見，討論三邊合作方向；會後，三人將舉辦聯合記者會並共進午餐。

至於日韓貿易僵局，文在寅與安倍晉三24日下午將舉行會談，是兩人繼2018年9月紐約聯合國大會場邊會談後的首次正式會晤，料將討論撤銷限貿措施及恢復日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）等。

日本政府20日表示，已放寬對南韓科技原料光阻劑的出口管制，這被視為在日韓峰會前的放軟姿態。青瓦台說，此舉可視為部分進展，但強調仍不足以解決出口管制問題。

南韓總統文在寅（左）23日將與大陸國家主席習近平在北京會晤，是兩人繼大阪G20峰...
南韓總統文在寅（左）23日將與大陸國家主席習近平在北京會晤，是兩人繼大阪G20峰會後，時隔半年再度會晤。圖為文在寅2017年訪問大陸的資料照片。路透
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文在寅北韓習近平

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