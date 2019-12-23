德柏林聖誕市場 恐襲警報是「空炮」

（德國之聲中文網）兩位男子的反常行為導致周六柏林聖誕市場啟動了緊急疏散。事先，警方懷疑兩人在聖誕市場和附近的大教堂中放置了"危險的物品"。後來發現是虛驚一場。

柏林警方出動了250位警察，多只警犬開展了長達數小時的搜捕行動。 有人在推特上發帖稱，當時所有聖誕市場的拜訪者都在"平和冷靜的氣氛中"離開了聖誕市場。附近威廉皇帝紀念教堂原本計劃舉行的一場活動也提前結束。柏林警方的一位發言人表示，在三年前這裡還發生過血腥恐怖襲擊的背景下，如今警方的反應十分"敏感而堅決"。

"同名"

柏林警方透露，兩位嫌犯首先嘗試過躲避警察的常規檢查。兩人報出姓名後，警方一度認為兩人中的一人是通緝犯。後來，警方的一位發言人證實，兩人只是"同名"。

2016年12月19日，伊斯蘭極端分子阿姆裡（Anis Amri）駕駛者一輛搶來的大貨車，沖進了柏林威廉皇帝紀念教堂旁邊的這個聖誕市場。造成11位平民死亡，數十人受傷，許多人還是身負重傷。之前，阿姆裡殺害了一位卡車司機，隨後又在逃往意大利被擊斃。德國議會調查委員會目前正針對政府機構在相關問題上可能犯下的錯誤以及瀆職問題展開調查。

任琛/楊威廉（法新社、德新社、路透社）

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