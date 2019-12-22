通牒即將到期 朝鮮宣布擴充軍力

（德國之聲中文網）朝鮮要求美國解除制裁的最後通牒即將到期。而與此同時，平壤宣布了一系列旨在提升該國軍力的措施。朝鮮官方通訊社周日報道稱，朝鮮勞動黨中央軍事委員會擴大會議上，最高領導人金正恩"分析了當前復雜的國內外形勢"，並將就提升軍事實力做出決策。

平壤共產黨當局多次发出威脅稱，如果華盛頓不再年底前就恢復談判提出新的建議，朝鮮將開辟"新的道路"。朝鮮方面提出的要求包括解除對該國的國際制裁。而特朗普總統則對此予以拒絕。美國總統特朗普曾三次會晤朝鮮領導人金正恩，並對其予以高度評價，但美方要求朝鮮放棄核計劃的努力毫無成效。

平壤最近发出威脅稱，朝鮮將奉上怎樣的"聖誕禮物"，完全取決於美國。韓國方面擔心，朝鮮有可能會宣布恢復核武及遠程導彈試驗。與此同時，聯合國安理會要求朝鮮召回外派勞工的期限於今日到期。此舉目的是切斷平壤當局獲取外匯的重要來源。2017年底，由於朝鮮進行了一系列核武及導彈試驗，聯合國安理會制定了一系列針對朝鮮的制裁措施。

據估計，朝鮮派駐境外的數萬勞工每年可為該國賺取至少兩億美金。他們薪酬的絕大部分被收歸國有。朝鮮外派勞工主要集中在中國和俄羅斯。俄羅斯方面今年三月宣布，截至2018年底，該國合法朝鮮勞工的人數已經從三萬人減少至11500人。

此前，中國和俄羅斯曾向安理會提交要求放寬對朝制裁的草案，以"緩解該國人道危機"，並重新推進對話進程。草案中還包括停止遣返朝鮮勞工的建議。來自外交圈的消息稱，這項草案很難在安理會中獲得多數支持。

【 本文章由德國之聲授權提供】