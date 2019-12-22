俄北極區米格戰機 已配備新型極音速飛彈

俄國米格-31戰機。（美聯社） 分享 facebook The Barents Observer網站報導，俄國軍方在西北部科拉半島奧列涅戈爾斯克（Olenegorsk）空軍基地，測試海軍米格-31戰機（MiG-31）裝備的「匕首」極音速飛彈（Kinzhal hypersonic missile）。

這次試射在上月中旬進行，顯示這種速度驚人的飛彈已部署在北極地區的俄國米格-31戰機上。

塔斯社報導，匕首飛彈若由米格-31發射，射程達2000公里，速度為10馬赫，若由Tu-22長程轟炸機發射，攻擊半徑可達3000公里。

這種飛彈射程和速度驚人，且號稱可突破當今任何飛彈防禦系統，這項部署因此改變了北極地區軍力均勢。

Kh-47M2匕首飛彈（北約稱其為SA-N-9 Gauntlet）是俄國正在開發的6種新型戰略武器之一。俄國總統普亭去年3月1日對國會演講時強調了其中幾個武器。

該飛彈和其他開發中戰略武器一起在俄國西北部測試。軍方消息指出，匕首飛彈測試在上月中旬進行，由一架從奧列涅戈爾斯克機場起飛的米格-31戰機射向位於蓬佩訓練場的地面目標。

奧列涅戈爾斯克空軍基地距摩爾曼斯克南方約一小時的車程，而蓬佩訓練場距離俄國西北部城市沃爾庫塔（Vorkuta）60公里。米格-31戰機在這次測試時可能在俄國西北部巴倫支海上空發射飛彈。