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澳洲燒起來了還去度假 總理公開道歉

2019-12-22 19:24聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，澳洲總理莫里森在國內野火危機升高期間前往夏威夷度假，22日就這趟度假行程造成國內「巨大焦慮」公開道歉。

隨著對莫里森的批評增加，他縮短了夏威夷旅行。

澳洲野火自九月以來造成至少9人死亡，摧毀700多間民宅和焚毀數百萬公頃的土地，目前澳洲有3個省遭野火肆虐。許多民眾認為今年野火災情嚴重和氣候變遷有關，澳洲副總理麥考馬克稍早承認，必須採取更多行動應付全球暖化

莫里森22日表示：「很多人的家庭（因野火）承受重大壓力，我卻和家人去度假，我知道大家得知此事後很不高興。」

他聽取消防官員的簡報後說，他知道民眾對野火感到焦慮，但堅稱澳洲政府的緊急應對措施是「舉世最佳」。

莫里森承認，氣候變遷導致天氣型態變化，但否認這和澳洲野火有直接關係，「將兩者連結不是可信的想法」。

許多民眾指責莫里森政府不理會全球暖化問題。隨著過去幾天熱浪導致澳洲各地高溫頻頻破紀錄，並助長野火火勢，批評聲浪隨之升高。

雖然氣候變遷不會直接引發野火，但科學家長期以來不斷警告，更熱、更乾燥的氣候將導致澳洲野火更頻繁且劇烈。

澳洲消防員工會領袖德魯里先前表示，「這個政府完全缺乏領導力，這是個恥辱」。

莫里森還向19日在新南威爾斯省殉職的2名義消致敬，他們是32歲的基頓和36歲的歐德懷爾，兩人的孩子都還很小。基頓和歐德懷爾當晚駕駛消防車撞上倒下的樹，導致車子翻覆身亡，車內其他3人輕傷。

澳洲總理莫里森（左）22日巡視了雪梨的新南威爾斯省鄉村消防局控制室後對媒體發言。...
澳洲總理莫里森（左）22日巡視了雪梨的新南威爾斯省鄉村消防局控制室後對媒體發言。（歐新社）
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澳洲野火自九月以來已造成至少9人死亡，摧毀700多間民宅和焚毀數百萬公頃的土地。...
澳洲野火自九月以來已造成至少9人死亡，摧毀700多間民宅和焚毀數百萬公頃的土地。（美聯社）
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澳洲氣候變遷暖化

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