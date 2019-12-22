首枚阿利安火箭發射40週年 幕後團隊憶當年仍感動

首枚阿利安太空火箭40年前從南美洲法屬圭亞那基地發射升空，使歐洲終於能在國際太空競賽中獨立占有一席之地。參與發射計畫的團隊近日受訪時憶及當年情景，仍難掩激動。

阿利安1號火箭（Ariane 1）出現過技術問題，當局也曾數度延後發射時間，直到1979年12月24日當地時間下午2時13分，阿利安1號才終於從法屬圭亞那（French Guiana）庫魯（Kourou）基地發射升空。

阿利安1號首次發射是所謂的飛行測試，意即它並未把任何衛星送入預定軌道。

但法新社特派記者在阿利安1號發射當時寫道：「阿利安1號（發射升空）在法屬圭亞那的晴空中上升，連續點火，以及火箭不同部位分離時，觀眾都發出歡呼聲。」

當時的法國國家太空研究中心（CNES）負責人西拉（Yves Sillard）「甚至沒有等到繞行軌道分析結果出爐」，就宣布阿利安1號火箭發射任務成功，控制室爆出如雷掌聲。

西拉近日接受法新社訪問時說：「任務圓滿成功，觸發難以言喻的喜悅之情。」

發射中心前負責人杜包（Guy Dubau）回憶說：「有歡笑和淚水。」即使是在40年後回想當時情景，杜包顯然仍難掩感動之情。