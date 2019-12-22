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大火侵襲澳洲 東南各州發旅遊警示

2019-12-22 18:22台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

澳洲東岸近期受野火肆虐，圖為新南威爾斯州的緊急消防人員。（photo by 網路...
澳洲東岸近期受野火肆虐，圖為新南威爾斯州的緊急消防人員。（photo by 網路截圖）
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「若非必要嚴禁進入野火鄰近區域！」受到極端熱浪、乾旱與強風的影響，澳洲東岸近期受到野火侵襲，受災區域包括首都雪梨所在的新南威爾斯州、維多利亞省、以及南澳洲等地，因此新南威爾斯州與南澳洲當地政府也發布旅遊警示，呼籲人民遠離野火鄰近區域，以策安全。

極端氣候擴大野火

根據《英國廣播公司》報導，近期因持續突破攝氏40度的高溫、低溼度和強風的影響，澳洲東岸的野火災情持續擴大。

人口眾多的新南威爾斯州政府已動員近萬名緊急人員處理森林大火。「我們正在面臨難以置信的乾旱期，部分區域甚至超過1年未降雨，」新南威爾斯州農村消防局檢查員西班得估計，這次的野火災情恐持續到聖誕節之後。

為了保護人民的人身安全，新南威爾斯州與南澳洲政府皆發布旅遊警示，許多道路和高速公路都被暫時關閉，包括澳洲主要幹道王子高速公路的部分區段，南澳洲警方表示，「由於特殊安全原因，試圖進入限制區的人都會被驅擋，就算是住宅擁有人或是企業主也一樣。」

空汙帶來健康危機

首都雪梨附近的連日大火也造成嚴重空污，許多醫師紛紛告誡當前情況已是公共健康警急狀態，「幾乎整個新南威爾斯州人口都暴露在煙霧中，這是以前沒有遇過的狀況，所以現階段也難以判斷其後果，」當地醫師盧向《法新社》表示，當地醫院近期不斷接到熱衰竭及呼吸道問題的病例。

野火是澳洲每年都會遭遇的自然災害，今年因為極端氣候的因素，森林大火來的既早又嚴重，自9月以來，澳洲野火已經造成8人死亡、破壞了700逾家戶、並焚燒了數百萬公頃的土地。

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