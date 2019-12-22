反性侵歌曲全球發燒 亞非顯得沉寂

一群女性主義者自發的標出全球爆發反性侵示威的城市，只見中南美洲和歐洲一片密密麻麻的標籤。(Photo by Twitter) 分享 facebook 智利11月出現的反性侵歌曲「強暴犯就在路上」，據20日最新統計，已傳遍全球6大洲超過200個城市！在其他國家中，女性或許面臨不盡相同的遭遇，例如土耳其的警方與法官被認為有失公允，但女性遭遇性暴力的困境是舉世皆然的。相較於中南美洲和歐洲的反性侵風潮，亞洲顯得沉寂許多。

普世女性的困境

根據《半島電視台》報導，在智利的海港城市瓦爾帕萊索，女性主義劇團LasTesis創作的「強暴犯就在路上」問世，歌名改編自智利卡賓槍騎兵的標語「朋友就在路上」。在1973至1990年間皮諾契特軍政府統治期間，卡賓槍騎兵常常對政治異議者刑求，性暴力也是手段之一，因此歌名可謂別有用意。

在智利各大城市街頭上，示威的女性在雙眼綁上黑布，大力喊著的歌詞，踩著簡潔的步伐，類似的情景已經上演無數次。在其他主題的示威中甚至也出現「強暴犯就在路上」的歌聲，譬如近來在首都聖地牙哥抗議水權不公的運動。環保人士阿斯圖迪洛強調，政府過去奪走了人民的許多權利，反性侵歌曲正好激勵女性勇於表達自己。

「這首歌傳播如此迅速甚至飄洋過海，令人印象深刻。」烏拉圭的女性主義者法布拉表示。對於其他國家的女性來說，她們或許面臨不盡相同的父權結構，然而女性遭遇性暴力的困境是具有普世性的，因此很多國家都會對歌詞進行改編，《路透社》指出，土耳其版的歌詞中，就指稱警方與法官也是強姦的共犯。

風潮尚未吹到亞非

《半島電視台》報導，在有「地圖的維基百科」之稱的OpenStreetMap上，一群女性主義者自發的標出全球爆發反性侵示威的城市，只見中南美洲和歐洲一片密密麻麻的標籤，但在亞洲、非洲、大洋洲則很稀疏，顯示這股風潮尚未吹到亞非。這項舉動因此也受到了女性的協作平台社群Geochicas的聲援。

法布拉指出，女性編輯的地圖可以激勵行動以及產生歸屬感，「地圖具有神奇的魔力」，藉由紀錄各地的反性侵示威，告訴其他國家的女性「我們都在同一條船上」。

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