反中國鎮壓維吾爾人 土耳其逾千人示威

土耳其第一大城伊斯坦堡20日出現逾千人的示威，抗議中國當局對新疆維吾爾人的鎮壓。

法國廣播電台報導，示威民眾揮舞手機代替燈和火把，呼籲結束對新疆的鎮壓。

據報導，新疆有超過100萬名穆斯林，主要是說土耳其語的維吾爾族和其他少數民族，受到中國當局的壓制，被拘押在再教育營當中。

這次示威是由土耳其非政府組織「人權、自由及人道救援基金會(IHH)」發起，參與示威的民眾從伊斯坦堡歐洲部份的法提赫清真寺(Fatih Camii)，走到貝雅姿廣場。

有些示威民眾高舉「東突厥斯坦」的旗幟，一些示威者焚燒中國國旗，還有一些示威者則扛著寫有「關閉集中營」的標語牌。

出生於土耳其的德國穆斯林、足球明星厄齊爾(Mesut Ozil)13日在網路以「東突厥斯坦：伊斯蘭社群淌血的傷口」為標題發文，批評中國的新疆政策，以及穆斯林社會對此默不作聲後，厄齊爾成為北京批評的目標。

不但中國球迷紛紛抵制厄齊爾，中國網易移動遊戲公司也表示，將把厄齊爾從現有三款遊戲中刪除。