親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／確定歸隊！王金平：幫立委就是幫韓國瑜

影／賭韓遊行不會走完全程 議員贏了今下午仍發500杯珍奶

反中國鎮壓維吾爾人 土耳其逾千人示威

2019-12-22 14:39世界日報 編譯中心／綜合21日電

土耳其第一大城伊斯坦堡20日出現逾千人的示威，抗議中國當局對新疆維吾爾人的鎮壓。

法國廣播電台報導，示威民眾揮舞手機代替燈和火把，呼籲結束對新疆的鎮壓。

據報導，新疆有超過100萬名穆斯林，主要是說土耳其語的維吾爾族和其他少數民族，受到中國當局的壓制，被拘押在再教育營當中。

這次示威是由土耳其非政府組織「人權、自由及人道救援基金會(IHH)」發起，參與示威的民眾從伊斯坦堡歐洲部份的法提赫清真寺(Fatih Camii)，走到貝雅姿廣場。

有些示威民眾高舉「東突厥斯坦」的旗幟，一些示威者焚燒中國國旗，還有一些示威者則扛著寫有「關閉集中營」的標語牌。

出生於土耳其的德國穆斯林、足球明星厄齊爾(Mesut Ozil)13日在網路以「東突厥斯坦：伊斯蘭社群淌血的傷口」為標題發文，批評中國的新疆政策，以及穆斯林社會對此默不作聲後，厄齊爾成為北京批評的目標。

不但中國球迷紛紛抵制厄齊爾，中國網易移動遊戲公司也表示，將把厄齊爾從現有三款遊戲中刪除。

這次示威當中，也有許多民眾對厄齊爾表達支持。一位示威民眾表示，「厄齊爾鼓舞了我們每個人。人人都應當像厄齊爾一樣，對這種暴政大聲抗議。」

土耳其第一大城伊斯坦堡20日出現逾千人的示威，抗議中國當局對新疆維吾爾人的鎮壓。...
土耳其第一大城伊斯坦堡20日出現逾千人的示威，抗議中國當局對新疆維吾爾人的鎮壓。 歐新社
分享
土耳其第一大城伊斯坦堡20日出現逾千人的示威，抗議中國當局對新疆維吾爾人的鎮壓。...
土耳其第一大城伊斯坦堡20日出現逾千人的示威，抗議中國當局對新疆維吾爾人的鎮壓。 法新社
分享

土耳其新疆穆斯林

延伸閱讀

國會批准軍事協議 土耳其評估軍援利比亞

土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人

德足球名將厄齊爾挺維吾爾人　被網易從旗下三款...

英超／厄齊爾挺維吾爾人 遭中國版手遊抹殺

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

安倍川普通話75分鐘 商討伊朗北韓議題

2019-12-22 14:37

印度示威不斷已21死 官方禁播示威片、斷網

2019-12-22 14:32

叢林野火外加民眾怒火 澳洲總理兩頭燒

2019-12-22 14:43

敘利亞西北遭空襲 數萬平民被迫遷離

2019-12-22 14:07

影／首里城焚毀至今遊客驟減 各殿門仍緊閉

2019-12-22 13:49

馬克宏喊話無助罷工休兵 法國耶誕假期旅客崩潰

2019-12-22 13:38

北韓軍委會喊話提升軍力 恢復核試前兆？

2019-12-22 13:33

紐時：美國為北韓洲際彈道飛彈試射作準備

2019-12-22 13:33

熱線75分鐘 安倍與川普談北韓

2019-12-22 13:08

西非國家同意單一貨幣改名ECO 仍與歐元掛鉤

2019-12-22 12:34

40多年古巴首度任命總理 減輕總統重擔

2019-12-22 12:16

美朝攤牌前 金正恩主持黨中央軍委會討論提升軍力

2019-12-22 11:32

強大2風暴接力襲伊比利半島 西葡兩國8人喪命

2019-12-22 11:07

英國女王同框兒孫慶耶誕 王室世代傳承意味濃

2019-12-22 10:19

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

2019-12-22 10:00

指記者有同性戀臉被批 波索納洛坦承失言

2019-12-22 09:24

耶誕節將至 英王室公布四代同堂節慶照

2019-12-22 08:00

國會批准軍事協議 土耳其評估軍援利比亞

2019-12-22 07:59

兩世紀來頭一遭 巴黎聖母院首度無耶誕彌撒

2019-12-22 07:58

戰火無情寒冬摧 敘利亞西北新人道危機隱現

2019-12-22 07:57

俄中否決聯合國援助敘利亞決議

2019-12-22 07:56

印度多地斷網 抗議活動仍未平息

2019-12-22 07:55

明年10大地緣政治風險「美中貿戰 香港問題 分居 二、三」

2019-12-22 00:34

日環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女

2019-12-21 22:31

美中領導人通話 習近平直言不滿

2019-12-21 22:28

土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人

2019-12-21 22:25

今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

2019-12-21 21:37

掛黑名單已20年…中國再遭美列宗教特別關切國家

2019-12-21 16:33

乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水

2019-12-21 16:00

英相強生脫歐法案過關 看懂最新脫歐前景

2019-12-21 14:38
看更多

熱門文章

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

2019-12-22 10:00

馬斯克大學室友憶當年 從這些小地方就看出他厲害之處

2019-12-22 00:17

日環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女

2019-12-21 22:31

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

2019-12-21 21:49

乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水

2019-12-21 16:00

今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

2019-12-21 21:37

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷 孕婦跳樓逃生

2019-12-22 13:31

投資大師傳授心法！彼得林區談今日股市

2019-12-21 18:18

網吧也能遇到星探！女服務生仙氣逼人 被發掘當偶像

2019-12-21 19:53

日本愛知滑雪場沒雪滑 業者無奈求神幫忙

2019-12-21 22:54

影／慈善禮物不翼而飛 美國麻州警局內賊竟是「牠」

2019-12-22 11:02

泰銖漲不停 馬自達將部分產線搬回日本

2019-12-21 20:53

美中領導人通話 習近平直言不滿

2019-12-21 22:28

美中將簽貿易協議…加拿大拋條件說 北京譏「欲哭無淚」

2019-12-21 16:30

澳洲耶誕節的象徵：一棵燒焦的耶誕樹

2019-12-22 08:40

臉書搗破最大假帳號網絡 廣告金額是俄網軍百倍

2019-12-21 21:44

「你在開玩笑吧！」88歲老婦上機後意外獲讓位商務艙

2019-12-22 14:12

經濟強勁、貿易戰情勢緩解 美股四大指數創新高

2019-12-22 00:00

耶誕節將至 英王室公布四代同堂節慶照

2019-12-22 08:00

川普：貿易談判達重大突破 很快與中簽協議

2019-12-22 08:56

紐時：美官員已為北韓試射洲際彈道飛彈做準備

2019-12-22 10:23

特赦性侵女童的囚犯 離譜前州長：受害者處女膜完整

2019-12-22 13:27

經濟學人智庫：下個十年成長率腰斬

2019-12-22 00:29

搶劫犯變律師！點名當年送他入獄法官主持就職儀式

2019-12-22 14:39

日本實施安倍經濟學7年 GDP增長但民眾無感

2019-12-21 22:13

波音太空船首飛任務失敗 「星空」提前返地球

2019-12-22 13:34

能源股此消彼長 報告：2019年為金融市場轉變分水嶺

2019-12-22 09:27

川普簽國防授權法 美台加強網路安全合作

2019-12-22 00:54

分析師：AirPods今年為蘋果賺進60億美元 預料明年更好

2019-12-21 21:39

英國女王同框兒孫慶耶誕 王室世代傳承意味濃

2019-12-22 10:19

明年10大地緣政治風險「美中貿戰 香港問題 分居 二、三」

2019-12-22 00:34

施壓美國經銷商吃下庫存車 飛雅特克萊斯勒內部緊張

2019-12-21 20:43

土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人

2019-12-21 22:25

民主國政權輪替 將牽動市場

2019-12-21 23:23

臉書、推特掃蕩親川普假帳號大本營

2019-12-21 23:34

美朝攤牌前 金正恩主持黨中央軍委會討論提升軍力

2019-12-22 11:32

32年前船難逾4000死 亞洲版鐵達尼號殘骸尋獲

2019-12-22 14:41

美國各地機場安檢疑似放寬 安全恐有漏洞

2019-12-21 16:38

日本電車撞鹿事故增 疑似鹿群缺鐵質舔軌道所致

2019-12-21 18:45

兩世紀來頭一遭 巴黎聖母院首度無耶誕彌撒

2019-12-22 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top