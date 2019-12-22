安倍川普通話75分鐘 商討伊朗北韓議題

日本首相安倍晉三於21日晚與美國總統川普進行約75分鐘電話交談，討論伊朗與北韓議題。安倍指稱，是應川普要求進行這次通話，而伊朗總統羅哈尼也於當天結束兩天訪問日本行程。

羅哈尼（Hassan Rouhani）抵日訪問前，伊朗境內因調漲燃油價格，引發致命示威抗議，且由於美國針對德黑蘭核子計畫祭出制裁，伊朗經濟一直飽受嚴重打擊。

日本是美國的重要盟邦，但東京也與伊朗維持緊密外交與經濟關係，且安倍一直試圖在相互敵對的美國與伊朗間搭起橋梁。

日本政府消息人士告訴共同社，安倍的確曾向川普說明，他與羅哈尼討論的事項。共同社指出，安倍與川普通電話，持續約75分鐘。

在北韓領導人金正恩與川普舉行過3次高峰會後，美方遲未解除對北韓施加的制裁，平壤當局已顯露挫折不滿。北韓於本月稍早前揚言，倘若華府未於今年底前展現讓步立場，它將會送給華府「耶誕禮物」。

NHK報導，安倍於會談結束後對記者團表示，「與川普總統就最新北韓情勢進行分析，以及今後因應方式，進行綿密磋商。」

安倍並強調，日本全面支持美國與北韓進程，除堅決批判北韓的危險挑釁行動以外，也希望透過和平對應方式，強力敦促北韓致力邁向朝鮮半島非核化。