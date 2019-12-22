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印度示威不斷已21死 官方禁播示威片、斷網

2019-12-22 14:32世界日報 編譯中心／綜合21日電

來源：YouTube

印度最近通過排除穆斯林難民的公民法修正案，引發暴力示威，當局因此切斷多地的網路和通訊服務，並逮捕超過1500名示威者，還禁止公共集會，並向各電視台發出警告，不要播出反《公民身分法》示威的影像。據悉，死亡人數至21日升高到最少21人，數十人受傷，總理莫迪召開部長全員會議，以商討目前的安全情勢，試圖平息抗爭。

印度國會兩院先後在10日和11日通過公民身份法修正案(CAB)，並由總統簽署成為法律。根據這項法律，凡是在2014年12月31日以前，因為受到宗教迫害，從阿富汗、孟加拉和巴基斯坦等3個鄰國逃到印度的印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教(拜火教)和天主教徒，都可以取得印度公民身分，但唯獨排除穆斯林。

批評者指出，這項修法歧視穆斯林，並破壞印度的世俗憲法，也就是保障所有宗教一律平等的憲法。這次修法引發的民眾強烈反彈，指他意圖重新把印度塑造為一個印度教國家，但莫迪否認指控。這是自從莫迪2014年上台以來，他領導的印度教民族主義政府所面臨的最強烈抗議行動。

儘管印度政府已經動用宵禁和禁止集會等手段，這項大規模示威行動至今還在持續。值得注意的是，連日來各地示威集會的組織籌畫人有不少是女性，也有許多女性為示威者需用的海報和食物出力籌集資金，成示威中堅力量。

印度人口最多的安德拉省(Andhra Pradesh)人權人士表示，當地警察突襲他們的住家和辦公室，不讓他們擬定新一波示威行動。

在印度的某些省份，反對人士正計畫發動更多示威，其中包括東北部的阿薩姆省(Assam)，因當地人對這項修法感到憤怒，認為將讓來自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦的非穆斯林移民更容易取得印度公民身分。

阿薩姆是印度最窮的省份之一，該省居民對來自孟加拉的非法移民尤其反感，指責這些移民搶走他們的工作和土地。

印度最近通過排除穆斯林難民的公民法修正案，引發暴力示威，當局因此切斷多地的網路和...
印度最近通過排除穆斯林難民的公民法修正案，引發暴力示威，當局因此切斷多地的網路和通訊服務，並逮捕超過1500名示威者，還禁止公共集會，並向各電視台發出警告，不要播出反《公民身分法》示威的影像。 歐新社
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印度教穆斯林孟加拉

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