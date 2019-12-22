敘利亞西北遭空襲 數萬平民被迫遷離

敘利亞伊德利布省上週遭到俄國支持的政府軍接連轟炸。（photo by網路截圖） 分享 facebook 「數以萬計的人被迫遷離，這是一場人道浩劫！」敘利亞伊德利布省上週遭到俄羅斯支持的政府軍空襲，造成數十人死亡，以及數萬名人民流離失所，紛紛逃至西北方土耳其的邊境。聯合國稱敘利亞西北部的人道處境「令人震驚」，呼籲增加邊境支援，而安理會目前還沒達成援助共識。

至少8萬人迫遷

根據《半島電視台》駐地記者報導，聯合國觀察員表示，因為上週持續的空襲和炸彈攻擊，伊德利布省光是在上週五（20日）就有1萬8千位平民被迫遷移，至少7人死亡。另據應變協調團隊統計，上週當地至少8萬人被迫遷往土耳其邊境。

駐地記者報導，由俄國所支持的政府軍使用空襲、砲擊、油桶炸彈等手段攻擊伊德利布省的邁阿賴努阿曼，而當地平民指出，政府軍的攻擊是無差別的，連醫院、市場、平民都不放過。

在敘利亞及土耳其邊境的難民營目前已人滿為患，使得新來的人民需要住進臨時搭建的營地，所接受的物資分送非常稀少，然而，聯合國安理會因為內部的分歧，目前還沒有通過援助敘利亞物資的決議。

##伊德利布省成政府、叛軍角力點

《德國之聲》報導指出，伊德利布省是敘利亞叛軍少數的最後據點，因此成了政府軍和俄國軍隊攻擊的目標，在上週五當天就發動了超過400起空襲，他們否認無差別攻擊平民的說法，宣稱只有以武裝叛軍為攻擊目標。

據聯合國估計，自從政府軍4月底起為了對抗叛軍，對哈瑪級伊德利布等省發動大規模攻擊以來，已有約40萬人民被迫遷離。

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