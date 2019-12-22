親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／確定歸隊！王金平：幫立委就是幫韓國瑜

影／賭韓遊行不會走完全程 議員贏了今下午仍發500杯珍奶

敘利亞西北遭空襲 數萬平民被迫遷離

2019-12-22 14:07台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

敘利亞伊德利布省上週遭到俄國支持的政府軍接連轟炸。（photo by網路截圖）
敘利亞伊德利布省上週遭到俄國支持的政府軍接連轟炸。（photo by網路截圖）
分享
「數以萬計的人被迫遷離，這是一場人道浩劫！」敘利亞伊德利布省上週遭到俄羅斯支持的政府軍空襲，造成數十人死亡，以及數萬名人民流離失所，紛紛逃至西北方土耳其的邊境。聯合國稱敘利亞西北部的人道處境「令人震驚」，呼籲增加邊境支援，而安理會目前還沒達成援助共識。

至少8萬人迫遷

根據《半島電視台》駐地記者報導，聯合國觀察員表示，因為上週持續的空襲和炸彈攻擊，伊德利布省光是在上週五（20日）就有1萬8千位平民被迫遷移，至少7人死亡。另據應變協調團隊統計，上週當地至少8萬人被迫遷往土耳其邊境。

駐地記者報導，由俄國所支持的政府軍使用空襲、砲擊、油桶炸彈等手段攻擊伊德利布省的邁阿賴努阿曼，而當地平民指出，政府軍的攻擊是無差別的，連醫院、市場、平民都不放過。

在敘利亞及土耳其邊境的難民營目前已人滿為患，使得新來的人民需要住進臨時搭建的營地，所接受的物資分送非常稀少，然而，聯合國安理會因為內部的分歧，目前還沒有通過援助敘利亞物資的決議。

##伊德利布省成政府、叛軍角力點

《德國之聲》報導指出，伊德利布省是敘利亞叛軍少數的最後據點，因此成了政府軍和俄國軍隊攻擊的目標，在上週五當天就發動了超過400起空襲，他們否認無差別攻擊平民的說法，宣稱只有以武裝叛軍為攻擊目標。

據聯合國估計，自從政府軍4月底起為了對抗叛軍，對哈瑪級伊德利布等省發動大規模攻擊以來，已有約40萬人民被迫遷離。

【更多精采內容，詳見

敘利亞空襲

延伸閱讀

國會批准軍事協議 土耳其評估軍援利比亞

戰火無情寒冬摧 敘利亞西北新人道危機隱現

俄中否決聯合國援助敘利亞決議

土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

安倍川普通話75分鐘 商討伊朗北韓議題

2019-12-22 14:37

反中國鎮壓維吾爾人 土耳其逾千人示威

2019-12-22 14:39

印度示威不斷已21死 官方禁播示威片、斷網

2019-12-22 14:32

叢林野火外加民眾怒火 澳洲總理兩頭燒

2019-12-22 14:43

影／首里城焚毀至今遊客驟減 各殿門仍緊閉

2019-12-22 13:49

馬克宏喊話無助罷工休兵 法國耶誕假期旅客崩潰

2019-12-22 13:38

北韓軍委會喊話提升軍力 恢復核試前兆？

2019-12-22 13:33

紐時：美國為北韓洲際彈道飛彈試射作準備

2019-12-22 13:33

熱線75分鐘 安倍與川普談北韓

2019-12-22 13:08

西非國家同意單一貨幣改名ECO 仍與歐元掛鉤

2019-12-22 12:34

40多年古巴首度任命總理 減輕總統重擔

2019-12-22 12:16

美朝攤牌前 金正恩主持黨中央軍委會討論提升軍力

2019-12-22 11:32

強大2風暴接力襲伊比利半島 西葡兩國8人喪命

2019-12-22 11:07

英國女王同框兒孫慶耶誕 王室世代傳承意味濃

2019-12-22 10:19

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

2019-12-22 10:00

指記者有同性戀臉被批 波索納洛坦承失言

2019-12-22 09:24

耶誕節將至 英王室公布四代同堂節慶照

2019-12-22 08:00

國會批准軍事協議 土耳其評估軍援利比亞

2019-12-22 07:59

兩世紀來頭一遭 巴黎聖母院首度無耶誕彌撒

2019-12-22 07:58

戰火無情寒冬摧 敘利亞西北新人道危機隱現

2019-12-22 07:57

俄中否決聯合國援助敘利亞決議

2019-12-22 07:56

印度多地斷網 抗議活動仍未平息

2019-12-22 07:55

明年10大地緣政治風險「美中貿戰 香港問題 分居 二、三」

2019-12-22 00:34

日環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女

2019-12-21 22:31

美中領導人通話 習近平直言不滿

2019-12-21 22:28

土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人

2019-12-21 22:25

今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

2019-12-21 21:37

掛黑名單已20年…中國再遭美列宗教特別關切國家

2019-12-21 16:33

乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水

2019-12-21 16:00

英相強生脫歐法案過關 看懂最新脫歐前景

2019-12-21 14:38
看更多

熱門文章

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

2019-12-22 10:00

馬斯克大學室友憶當年 從這些小地方就看出他厲害之處

2019-12-22 00:17

日環境大臣小泉進次郎：年輕人不要學環保少女

2019-12-21 22:31

美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

2019-12-21 21:49

乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水

2019-12-21 16:00

今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

2019-12-21 21:37

39年來最嚴重 賭城大火6死13傷 孕婦跳樓逃生

2019-12-22 13:31

投資大師傳授心法！彼得林區談今日股市

2019-12-21 18:18

網吧也能遇到星探！女服務生仙氣逼人 被發掘當偶像

2019-12-21 19:53

日本愛知滑雪場沒雪滑 業者無奈求神幫忙

2019-12-21 22:54

影／慈善禮物不翼而飛 美國麻州警局內賊竟是「牠」

2019-12-22 11:02

泰銖漲不停 馬自達將部分產線搬回日本

2019-12-21 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top