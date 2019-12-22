影／首里城焚毀至今遊客驟減 各殿門仍緊閉

日本沖繩首里城，在10月31日不幸發生大火後，燒毀包括正殿和北殿等七棟建築物。大火關閉了近兩個月後，首里城公園從11月30日起，分階段的陸續擴大開放區域，不過各殿門仍關閉、仍無法進入正殿等區域，遊客雖有但不若以往，仍有遊客不免感嘆。

記者本月至沖繩時，實際走訪首里城公園，或許是平常日又下雨、加上僅能沿著各門參觀首里城周邊的關係，造訪遊客數不多、但幾乎都佇足仔細觀望。

記者從守禮門前出發，走往正殿之道上，途經歡會門、久慶門、右掖門等，皆大門深鎖，無法進入城郭內。而每個門旁，皆派駐至少一位員工維持秩序與簡單解說。如詢問歡會門的由來，員工表示此為進入首里城城郭內的第一道正門，取名上有歡迎訪客的涵意。

而沿著首里城外圍，不時可看到工作人員進行修護、保養動作外，也仍有遊客拍照留念。來自東京的歐陽先生表示，他已十多年沒來沖繩，這次因至沖繩出差順便來看看首里城，雖然無法入殿內很可惜，但首里城具歷史意義，希望早日修復。

而據首里城公園的官網，自12月14日起，首里城公園將擴大開放區域，包含京之内物見台至下之御庭的通路，透過設置暫時性設施，並經確認安全無虞後，已開放給遊客利用，首里城目前全體開園面積為約十公頃，達事故前開園面積約11.9公頃的八成左右。