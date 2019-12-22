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美朝攤牌前 金正恩主持黨中央軍委會討論提升軍力

2019-12-22 11:32聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

北韓中央通訊社（朝中社）報導，北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議，討論「提升軍力的重要組織改造和政治、軍事方面措施」。

南韓聯合通訊社報導，這場會議在北韓、美國雙方不斷升高的緊張情勢下舉行。北韓日前威脅，除非美國在年底前提出可接受的談判提議，不然將另尋「新路」（new way）。

報導說，這場會議似乎顯示，北韓可能很快會召開中央委員會全體會議，決定北韓是否取消自己宣布的暫停核武、長程飛彈測試。

北韓在去年在中央委員會全體大會上宣布暫停核武試驗與長程飛彈試射，這被外界視為和平象徵，也促成金正恩與美國總統川普去年6月的歷史性高峰會。

金正恩與川普今年2月在河內舉行高峰會，不過雙方就平壤去核化、華盛頓放寬制裁議題上想法差異太大，沒有達成共識。

根據朝中社，「北韓領導人金正恩在中央軍事委員會的會議上就複雜的內外部情況給予分析和簡報，會議將決定提升軍力的重要組織、政治、軍事方面措施。會上並且討論國家整體防禦和持續加速發展的軍事自我防禦能力核心問題」。

朝中社指出，會議根據黨的軍事戰略，討論並決定新設或擴增部隊、更改部分部隊的編制、部署部隊等重要軍事問題及策略。

北韓領導人金正恩主持召開第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。路透
北韓領導人金正恩主持召開第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。路透
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北韓金正恩飛彈

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