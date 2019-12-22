老虎伍茲、米克森設計的高球場 2020年盛大揭幕

高爾夫球場的設計，用時下術語形容，已邁入「2.0」階段。相較於2000年代的榮景，目前正在興建的球場數量較少，但卻出現更精巧、更環保的趨勢。現今高球場的設計走向，較像是傳統蘇格蘭、不列顛群島的高球場，而非美式郊區鄉村俱樂部，也就是美國人成長過程中習以為常的高球場。

以下是幾個將於明年開幕、最令人引頸期盼的高球場，球友在奧勒岡海岸、密蘇里中部，或是距蘇格蘭聖安德魯斯車程不到20分鐘的地方，都可享受追逐小白球的樂趣。

●美國奧勒岡州「綿羊牧場」球場（Sheep Ranch）

最讓人期待的，或許是Bandon Dunes高爾夫度假村的第五座、也是最後一座18洞球場。Bandon Dunes高爾夫度假村位於奧勒岡州偏遠地區，自從原始球場自1999年開幕以來，常名列全美前十大高球場，因為坐落在令人嘆為觀止、能俯瞰太平洋的懸崖上。

目前為止，「綿羊牧場」球場帶有一些神祕色彩，球友必須先打給某人，付他100美元才會開門放行，但「綿羊牧場」於明年6月1日開幕時，球友能享受知名設計搭檔庫爾與克蘭蕭的高球場。緊湊的路線、怡人的球場讓球友徜徉在懸崖上的九洞，且沒有惱人的沙坑，為豐富的體驗錦上添花。

●美國密蘇里州「潘恩谷」球場（Payne's Valley）

沒人能像老虎伍茲一樣，在高爾夫球壇動見觀瞻。今年春天，老虎伍茲的TGR公司設計的「潘恩谷」球場，將在密蘇里州里奇代爾的Big Cedar Lodge渡假村啟用。老虎伍茲並不諱言，設計靈感來自奧古斯塔國家高球俱樂部，師法其長草區、高難度的沙坑，以及饒富樂趣的球場規劃。老虎伍茲與許多人一樣，認為高球賽的步調應加快，且對球友更友善。

這座以已故高球名人堂球員潘恩‧史都華（Payne Stewart）命名、長達7,300碼的球場「潘恩谷」，坐落在密蘇里州的Ozark高原上，讓人一窺老虎伍茲對高球的願景。

●加拿大亞伯達省「米克森國家球場」（Mickelson National）

高球名將菲爾·米克森已近職業生涯尾聲，藉由社群媒體以及播客（Podcast），將人氣擴展到高球場外。米克森作為高球場設計師，更能讓廣大球友親炙大師鋒芒。在加拿大亞伯達省卡加利外的米克森國家球場，今年已讓一些幸運的選手試打特定幾洞，且評價普遍正面，讚揚其球道好上手、果嶺變化莫測，以及沙坑非常巨大。這座球場由米克森與夥伴史密斯一同設計，加拿大洛磯山脈的景致盡收眼底。

●蘇格蘭「鄧巴尼球場」（Dumbarnie Links）

貧瘠丘陵地遍布的蘇格蘭被視為高球發源地，如果要在此打造一座傳統風格的球場，由於只離「高爾夫故鄉」聖安德魯斯車程不到20分鐘，最好能盡善盡美、令人驚嘆。而位於蘇格蘭東部、占地345英畝的鄧巴尼球場，有過之而無不及。