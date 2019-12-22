俄中否決聯合國援助敘利亞決議

（德國之聲中文網）俄羅斯和中國在聯合國安理會阻止了一項延長對敘利亞跨境人道主義援助的決議。兩國代表在紐約對一項繼續為400萬敘利亞人提供援助的計劃投了反對票，該計劃將於明年1月10日到期。德國駐聯合國大使霍依斯根（Christoph Heusgen）稱對於敘利亞人民和聯合國安理會來說，這是令人感到非常難過的一天。他宣布，將在聖誕節假日至元旦期間繼續尋求解決辦法。俄羅斯和中國的做法也受到法國和美國的尖銳批評。

此次爭議的背景是聯合國安理會於2014年通過的一項決議。該決議允許聯合國通過四個不受敘利亞統治者阿薩德（Bashar al-Assad）控制的跨境點向該國部分地區運送必要的食品和藥品。德國、比利時和科威特提交的原始草案還包括一個附加的跨境點。但是俄羅斯和中國提交的替代草案中只包含兩個跨境點。同時中俄兩國拒絕采納土耳其和伊拉克提出的通過3個跨境點的折衷建議。其它13個安理會成員國一致贊同繼續為敘利亞提供援助。

俄羅斯駐聯合國大使內本斯亞（Vasily Nebensja）稱俄羅斯之所以拒絕繼續為敘利亞提供援助是因為敘利亞政府已重新控制了該國大部分地區，可以自己解決本國人民的生活問題。因此，該決議已經"過時"。莫斯科被認為是阿薩德最親密的盟友。

據中國官媒新華網報道，中國常駐聯合國代表張軍在表決後的解釋性发言中說，中方一貫高度重視敘利亞人道局勢，支持國際社會加大對敘利亞民眾的人道援助。但關於設立敘利亞跨境人道救援機制，中方始終持保留態度。中方認為，敘利亞政府對改善敘人道局勢負有首要責任，應首先考慮從敘利亞境內提供人道援助。跨境人道救援是在特定形勢下采取的特殊救援方式，應結合地面形勢发展及時進行評估，這種救援方式最終是要做出調整的。

然而事實是，敘利亞數百萬人流離失所，迫切需要外援。敘利亞叛軍伊德利布大本營的局勢尤其不穩定。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）的发言人說，持續的空襲導致多達6萬人逃離。在敘利亞西北部，成千上萬的人試圖抵達土耳其邊境。據當地民眾和救援人員說，在離開馬拉特努曼的道路上，逃亡難民的汽車一輛接一輛。

聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）的发言人還指出，另有成千上萬的敘利亞人在等待轟炸減緩後再逃亡。自12月初以來，敘利亞和俄羅斯的戰斗機再次大規模襲擊了伊德利布省叛軍佔領的地區。敘利亞人權觀察站公布消息說，僅周五（12月21日），該省南部和東部就遭受400多次襲擊。

李京慧/安靜(法新社、德新社、路透社)

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