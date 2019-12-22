印度多地斷網 抗議活動仍未平息

（德國之聲中文網）為了阻止涉嫌歧視穆斯林群體的新公民身份法引发的抗議浪潮，印度政府在國內多個地方關閉電話和網絡服務。

自從印度國會上周通過這個極富爭議的法律之後，以學生為主導的抗議活動席卷全國。與此同時，在新德裡、東部州西孟加拉邦、北部城市阿裡加爾和整個阿薩姆邦，都出現了通訊障礙。

到周六， 阿裡加爾市斷網已經到了第六天。上周，警方在阿裡加爾大學校園裡毆打學生，发射催淚彈。在北方邦，全州已有9人因抗議而喪生。從周五開始，該邦的首府城市也被斷網。

莫迪政府對斷網措施情有獨衷。據總部位於新德裡的軟件自由法律中心（Software Freedom Law Centre）稱，今年迄今為止，印度當局至少斷網102次。

莫迪召集內閣部長會議

在多名抗議參與者喪生之後，周六早上，莫迪總理召集內閣部長會議，討論新公民法引发的持續抗議活動。

開會之前，與尼泊爾接壤的北方邦又有至少五人死亡。北方邦警方发言人錢德拉（Shirish Chandra）周六表示，周五數千人的游行示威轉向暴力行動，有四名抗議者因為被子彈擊中而喪生。

自從上周通過《公民身份修正法案》引发抗議活動以來，全印度總共已有20名抗議者死亡。而且，抗議運動沒有任何減弱的跡象。該法案讓印度周邊國家孟加拉國、阿富汗和巴基斯坦的宗教少數人群更容易申請入籍印度，但是卻不包括穆斯林移民。

莫迪政府采取強硬立場

該法案由莫迪領導的印度民族主義政黨印度人民黨推動，尚不清楚將會討論哪些具體措施。但是，到目前為止，政府對抗議活動采取了強硬措施。

政府啟用英國殖民時代的法律，禁止四個或更多人聚會，以阻止抗議活動。在某些州，互聯網被定期切斷，信息和廣播部要求媒體"嚴格遵守"規定，不許播放任何"可能煽動暴力"的內容。

這些措施並未阻止示威游行，全國各地仍在舉行抗議。在種族多樣化的東北部阿薩姆邦的首府高哈蒂，婦女上街舉行靜坐示威。在新德裡，警察因抗議活動中的暴力事件逮捕了15人。

抗議者對新的身份法案表示憤怒，他們擔心該法案威脅印度的世俗憲法，邊緣化印度穆斯林群體，以及影響整個移民問題。

張平/文山/（路透社、法新社、美聯社）

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