今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

德國之聲英文網21日報導，德國世界人口基金會估計，今年底全球人口將達到77.5億，今年一整年，全球人口增加8300萬人，相當於德國人口。

基金會估計，全球平均每分鐘有156人出生，預估2023年全球人口會達到80億。