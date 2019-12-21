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美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

2019-12-21 21:37聯合報 編譯李京倫／即時報導

德國之聲英文網21日報導，德國世界人口基金會估計，今年底全球人口將達到77.5億，今年一整年，全球人口增加8300萬人，相當於德國人口。

基金會估計，全球平均每分鐘有156人出生，預估2023年全球人口會達到80億。

此外，基金會預估，非洲人口將在20年內增加一倍。在非洲，平均一名母親生育4.4個孩子，全球平均則為2.4個。

德國世界人口基金會估計，今年底全球人口將達到77.5億。圖為印度人車爭道景象。（...
德國世界人口基金會估計，今年底全球人口將達到77.5億。圖為印度人車爭道景象。（歐新社）
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德國非洲生育

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