今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國

相關新聞
乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水2019-12-21 16:00
政府一聲令下「封鎖網路」 斷網成為全球流行病2019-12-21 14:49
英相強生脫歐法案過關 看懂最新脫歐前景2019-12-21 14:38
紐西蘭史上最嚴重槍擊案後 半自動化武器禁令今日生效2019-12-21 10:30
美中領導人通話 習近平直言不滿2019-12-21 22:28
土耳其人走上街頭 抗議中國壓迫維族人2019-12-21 22:25
掛黑名單已20年…中國再遭美列宗教特別關切國家2019-12-21 16:33
西國獨立領袖入獄 歐盟：有刑事豁免權2019-12-21 11:34
逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被判刑2019-12-21 10:03
看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路2019-12-21 10:00
民調：逾7成日本人對中國南韓沒好感2019-12-21 07:35
逾兩世紀首次 聖母院教堂停辦耶誕彌撒2019-12-20 23:47
福島雙葉町 明春部分解除避難指示2019-12-20 23:41
澳洲野火失控 總理度假 人民火大2019-12-20 23:40
北韓自訂期限近 美中日努力斡旋2019-12-20 23:39
英國女王丈夫菲利普親王 住院觀察2019-12-20 23:15
國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐2019-12-20 22:54
北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機2019-12-20 21:53
澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨2019-12-20 21:33
日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差2019-12-20 20:25
時隔9年 福島第一核電廠所在地雙葉町部分地區將解禁2019-12-20 20:13
2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍2019-12-20 18:57
熱門文章
老師教學生勤洗手 用麵包發霉實驗揭驚人結果2019-12-21 09:18
川習通話 川普：安排正式簽署貿易協議2019-12-20 23:45
川普簽了！美2020財年國防授權法生效2019-12-21 09:18
影／嘉年華郵輪擦撞！一郵輪靠岸時A到自家郵輪發出巨響2019-12-21 10:42
英國大男孩寫信應徵鄰居狗保母 收到黑狗兄「親筆回信」2019-12-21 09:34
美財長：美中首階段貿易協議定案2019-12-21 02:33
澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房2019-12-21 11:30
民調：逾7成日本人對中國南韓沒好感2019-12-21 07:35
英國女王丈夫菲利普親王 住院觀察2019-12-20 23:15
逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被判刑2019-12-21 10:03
乾旱太嚴重！澳洲東岸現偷水賊 偷走30萬公升水2019-12-21 16:00
影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人2019-12-21 14:56
看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路2019-12-21 10:00
國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐2019-12-20 22:54
網吧也能遇到星探！女服務生仙氣逼人 被發掘當偶像2019-12-21 19:53
影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠2019-12-21 14:21
升官接掌母公司 Google執行長年薪調高一倍2019-12-21 13:26
日女製杏仁粒棉花糖卻烤焦 網民震驚：是香菇嗎2019-12-21 09:30
美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝2019-12-21 21:49
澳洲野火失控 總理度假 人民火大2019-12-20 23:40
政府一聲令下「封鎖網路」 斷網成為全球流行病2019-12-21 14:49
日軍費撒幣1.5兆 削美貿易逆差2019-12-20 23:38
中美貿易戰愈激烈 這家礦商股價漲愈凶2019-12-21 09:38
紐西蘭史上最嚴重槍擊案後 半自動化武器禁令今日生效2019-12-21 10:30
大量馬匹垂死！伊斯坦堡王子群島禁乘觀光馬車3個月2019-12-21 14:46
對接國際太空站失敗 波音星際飛機提早返地球2019-12-21 10:55
今年底全球人口將達77.5億 一年生出一個德國2019-12-21 21:37
泰銖漲不停 馬自達將部分產線搬回日本2019-12-21 20:53
看好美中貿易談判發展 美股續創新高2019-12-21 06:39
川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文2019-12-21 04:00
遭點名失德應下台 川普反轟福音派刊物極左2019-12-21 11:24
遭眾院彈劾 川普：沒感覺、騙局2019-12-20 23:48
英相強生脫歐法案過關 看懂最新脫歐前景2019-12-21 14:38
Nike營收獲利亮眼2019-12-21 02:27
川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務2019-12-21 12:05
美中將簽貿易協議…加拿大拋條件說 北京譏「欲哭無淚」2019-12-21 16:30
投資大師傳授心法！彼得林區談今日股市2019-12-21 18:18
美股放睛 耶誕行情有影2019-12-21 02:29
臉書搗破最大假帳號網絡 廣告金額是俄網軍百倍2019-12-21 21:44
川普習近平通話 美中將正式簽署貿易協議2019-12-21 01:26
留言