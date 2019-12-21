泰銖漲不停 馬自達將部分產線搬回日本

泰銖兌美元、澳幣等主要貨幣的匯率不斷升值，迫使日本車廠馬自達（Mazda）將部分客用車的生產從泰國遷回日本。

日經新聞報導，拜泰國的經常帳盈餘所賜，泰銖經成為新興市場貨幣中表現最頂尖的貨幣之一，今年來泰銖兌美元匯率已升值約6%、兌澳幣匯率升值8%。馬自達要轉移的生產，包括預定外銷到澳洲的車輛。

報導指出，馬自達最快從本月開始，將把運動休旅車（SUV）CX-3的生產從泰國轉移到日本西部的山口縣防府市，這款車種向來是馬自達在泰國的外銷主力。

該公司雖然未透露過每年從泰國出口多少輛CX-3到澳洲，但外界預測大約為14,000輛。據MarkLines公司數據，馬自達去年度在泰國共生產約25,000輛SUV，其泰國工廠的年產能為135,000輛。

泰國是東南亞最大的汽車生產重鎮，且大多數都是日本車廠。豐田、五十鈴和本田等日本車廠每年約從泰國出口100萬輛車。

泰國銀行業者預期泰銖將會繼續升值，這令各界擔心其他車廠可能仿效馬自達。

馬自達4至9月的營業利益已因匯率而減少375億日圓（3.43億美元）。豐田同時期的獲利也因同樣原因而減少900億日圓、本田減少約500億日圓，三菱汽車則減少222億日圓。