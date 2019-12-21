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美國正式創建太空部隊 川普：彈劾後的一勝

美中領導人通話 習近平直言不滿

2019-12-21 22:28德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）中國官媒新華社報道稱，中國國家主席習近平周五（12月20日）晚應約同美國總統特朗普通電話。

特朗普對此发表推文表示："我與中國國家主席習就我們巨大的貿易協議進行了很好的會談。中國已經開始大規模采購農產品。各方正在安排正式簽約。我們還談到了朝鮮，美國在這個問題上正與中國合作，還有香港問題（取得進展!）"。

據新華社報道，習近平在電話會談中指出，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為復雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

這是中美領導人在兩國上周達成首階段貿易協議後首次通電話。美中特使達成的一項"第一階段"經貿協議旨在結束一場持續了18個月的貿易戰。

習近平直指美國干涉內政

繼近日美國參眾兩院批准的《香港人權與民主法案》生效之後，美國國會眾議院又在本月初通過《2019年維吾爾人權政策法案》，已引发中國強烈不滿。上周，美國眾議院外交委員會又無異議通過《西藏政策與支持法案》，旨在強化美國現有法律對西藏人權的支持。

習近平在與特朗普的最新通話中再次強調，中國對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切，"這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關系和重要議程受到干擾。"

特朗普回應表示，我期待有機會通過各種方式與你保持經常性溝通。我相信我們兩國能夠妥善處理分歧問題，美中兩國關系能夠保持順利发展。

也談朝鮮問題

新華社的報道最後指出，兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平強調，要堅持政治解決的大方向，各方要相向而行，保持對話緩和勢頭，這符合各方共同利益。

中國和俄羅斯周一提議聯合國安理會解除對朝鮮海鮮和紡織品等產品的出口禁令。路透社援引俄羅斯駐聯合國特使分析，此舉旨在鼓勵華盛頓和平壤之間的談判。

作為回應，美國國務院表示，聯合國安理會不應考慮對朝鮮"過早解除制裁"，因為朝鮮"威脅要進行升級挑釁，拒絕會面討論無核化"。

本文章由德國之聲授權提供】

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