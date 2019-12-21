掛黑名單已20年…中國再遭美列宗教特別關切國家

美國國務卿龐培歐表示，美國會持續挑戰侵犯這些基本權利的政府及非政府政體，確保他們為自己行為擔起責任。 圖／路透社 分享 facebook

繼陸續通過香港、新疆、西藏等涉華法案後，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）昨日宣布，再次將中國等9國列為宗教自由「特別關切國家」，原因是他們系統性、持續性地嚴重違反宗教自由。龐培歐強調，保護宗教自由是美國政府首要外交政策。

法廣網報導，中國自1999年起，每年皆被美國國務院列為宗教自由「特別關切國家」，已經20年。無疑，這些關乎人權和宗教自由的法案都只會引起中國政府的強烈不滿，稱這些法案是「干涉中國內政」。

中央社報導，龐培歐表示，美國國務院18日依據1998年的「國際宗教自由法」，再次將中國、緬甸、厄利垂亞、伊朗、北韓、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、塔吉克及土庫曼共9個國家，列為宗教自由「特別關切國家」（countries of particular concern, CPC）。

龐培歐指出，上述國家進行或容忍「對宗教自由系統性、持續性的嚴重侵犯」。他表示，美國相信任何人、在任何地方及任何時候，都該享有依據自身良知來生活的權利，美方並會持續挑戰侵犯這些基本權利的政府及非政府政體，確保他們為自己行為擔起責任。

隸屬美國聯邦政府的美國宗教自由委員會（US Commission on International Religious Freedom）今年4月發布年度報告，點名16個委員會建議該被列為CPC的國家，其中包含龐培歐聲明中所列的9國。中國自1999年起，每年皆被美國國務院列為宗教自由「特別關切國家」。

報告指出，中國政府2018年2月開始實施修訂的宗教事務條例，禁止「未經授權」宗教教義，並持續透過迫害手段來「中國化」宗教信仰，試圖消除當地宗教或少數族群的文化、語言遺產，尤其是藏人佛教徒及維吾爾族穆斯林。

報告也表示，中國政府在新疆拘禁80萬到200多萬名維吾爾人和其他穆斯林，並派出100萬名黨內幹部進駐維吾爾人家中，以回報任何「極端宗教行為」跡象；除此之外，北京也利用先進監控技術及其它手段，來壓迫藏人佛教徒。

報告引用美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）數據表示，若排除在新疆遭拘禁的穆斯林，截自2018年10月11日為止，中國政府至少監禁1422名政治犯，其中約700名是因為從事北京認為「未經授權」的宗教活動。

報導指出，龐培歐在聲明中表示，美國行政部門這個月依據「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act），針對來自9個國家、侵犯人權及貪腐的68個機構及個人實施制裁，其中包含嚴重侵犯洛興雅穆斯林及其他少數族群人權的四位緬甸軍事領袖。

此外，龐培歐指出，美方也在10月對涉及壓迫新疆維吾爾的中國政府及共產黨官員，採行簽證限制措施。

他強調，保護宗教自由是美國總統川普政府首要外交政策，世上每個區域都有人因宗教原因遭到迫害及歧視，而美國會持續努力促進宗教自由並打擊侵權行為。