西國獨立領袖入獄 歐盟：有刑事豁免權

歐盟法院19日宣判入獄中的加泰隆尼亞獨立運動領袖容克拉斯享有刑事豁免權，發出聲明呼籲西班牙政府儘速將其釋放，歐洲法院佐審官斯邦納強調，容克拉斯當選歐洲議會議員後，根據歐盟法律即享有刑事豁免權，而歐盟成員國都必須尊重這一點。

歐盟法院推翻西班牙判決

根據《歐洲新聞台》報導，歐盟法院19日宣判入獄的加泰隆尼獨立運動者容克拉斯，因其歐洲議會議員身份享有刑事豁免權，呼籲西班牙政府儘速將他釋放。容克拉斯曾為加泰隆尼亞自治區副主席，因支持宣佈加泰隆尼亞獨立的普吉德蒙，遭到西班牙政府清算。

歐盟聲明指出，容克拉斯當選歐洲議會議員的那一刻起，根據歐盟法律即享有刑事豁免權，而歐盟成員國都必須尊重這一點。歐洲法院佐審官斯邦納也強調：「歐洲議會議員須享有言論及人身自由。」

2019年5月容克拉斯當選歐洲議員，欲至布魯塞爾宣誓就職時，被西班牙政府拘留，命其不得出境，隨後將其以放任獨立公投成行，及宣佈加泰隆尼亞立國等違憲行為起訴，判刑13年，目前人已入獄服刑。

叛亂罪與豁免權

據《衛報》報導，西班牙高等法院以煽動叛亂罪名，起訴9名加泰隆尼亞獨立運動領袖，其中容克拉斯遭判刑13年為最重。前自治區主席普吉德蒙目前則流亡比利時。

這項歐洲法院的判決出爐後，預期將對西班牙造成影響，因為流亡中的獨立運動領袖普吉德蒙及柯名也都曾當選為歐洲議員。斯邦納佐審官表示，西班牙政府若要更動任何一名歐洲議員的權利，須與歐盟進行斡旋協商。

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