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紐西蘭半自動化武器禁令今日生效！

2019-12-21 10:30聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

紐西蘭今年4月通過的半自動武器禁令21日生效，為期數個月的槍枝收購和繳回計畫是否成功，正反意見都有。

今年3月，紐西蘭基督城的兩座清真寺發生槍擊案，造成51人喪生。數天後，紐國總理阿爾登宣布臨時禁令，數周後，國會120名議員投票同意通過。

該禁令禁止軍用類型半自動武器、突擊步槍、部分槍枝零件，違者將面臨五年徒刑。

紐國7月執行槍枝收購計畫，目的是為了讓槍枝擁有者在武器禁令生效前將其賣掉。警政署長奈許（Stuart Nash）在20日的聲明中表示，政府已從3萬2000多人買回超過5萬6000件被禁武器，這與當局預期的數量相符。除了武器外，約18萬8000件被禁零件也被收購，包括高容量彈匣。

主管機關花了紐西蘭幣一億元（約新台幣19億9031萬元）買回武器，不過，根據當地媒體報導，部分槍枝所有人認為政府收購的價格太低。

紐國最大槍枝擁有者團體「有照槍枝持有人協會」（Council of Licensed Firearm Owners）認為收購計畫很「失敗」，日前在記者會上再度批評，新的槍枝管制法律是「倉促立法」。

該協會發言人麥基（Nicole McKee）在本周稍早的電視訪問中表示，許多被禁武器並沒有被繳回，但奈許表示，他認為大部分的禁止武器已繳回。

21日之後，民眾仍可自願繳出槍枝，警方將依個案決定是否將槍主移送法辦。

紐西蘭總理阿爾登。美聯社
紐西蘭總理阿爾登。美聯社
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槍枝管制紐西蘭槍擊

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