中國大陸、北韓威脅環伺 日本明年度國防支出再創新高

日本政府20日通過2020年度總預算案，國防經費連續八年增長、攀抵歷來新高，因為在北韓與中國大陸的威脅環伺下，日本大舉採購美製的匿蹤戰機、攔截飛彈及其他軍武。

從明年4月1日起的財政年度，日本國防預算將增加1.1%至5.31兆日圓（485.6億美元），改寫歷年新高，國會明年將針對預算案進行審議。

儘管日本憲法禁止擁有攻擊性武器，但日本仍是全世界最大軍費支出國之一，國防經費不到十年就擴增了約15%，因為中國大陸施行軍事現代化，且飛彈射程涵蓋日本全境，使其芒刺在背。

近來日本的軍費支出，多花在美國軍事承包商供應的軍武，日本本地軍事廠商的占比逐漸萎縮。

美國總統川普曾「感謝」日相安倍晉三採購美國軍事設備，有助於減緩美日同盟的貿易緊張情勢。日本明年將斥資1,070億日圓，買進九架洛克希德馬丁F-35匿蹤戰鬥機，當中六架為具短場及垂直起降能力的F-35B，將部署於航空母艦，以擴大自衛隊的作戰範圍。