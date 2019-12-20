澳洲野火失控 總理度假 人民火大

澳洲阿德雷德附近廿日林火失控，迅速蔓燒。 （歐新社） 分享 facebook

澳洲野火不斷延燒，兩名義消十九日晚間在雪梨近郊控制火勢時不幸殉職。法新社報導，澳洲總理莫里森因在國內發生前所未見的野火時到夏威夷度假，而遭到一連串批評，使他提前收假返國。

莫里森得知兩名義消殉職和本周創紀錄熱浪加劇數十起失控野火後表示，他對這次家庭旅行感到後悔。莫里森在本周假期承受外界壓力，數千名筋疲力竭的消防員在各地和野火搏鬥，有毒煙霧使雪梨數百萬民眾窒息。

莫里森在廿日的聲明表示：「我深感遺憾的是，這次家庭旅行冒犯許多遭受惡火的澳洲人。」他補充，鑑於最近的悲劇，「會儘快返回澳洲」。莫里森指的是兩名義消殉職事件。但他又補上一句說自己「不是消防員也不是第一線救火指揮官」，引爆民怨，已有六萬人線上連署要他下台。

殉職義消分別是卅二歲的基頓和卅六歲的歐德懷爾，都當了爸爸且孩子很小。他們十九日晚間在雪梨南部和失控野火奮鬥時，消防車撞到倒下的樹翻覆，導致兩人身亡。車內其他三名消防員倖存，僅受輕傷。

消防員工會領袖德魯里說：「我們看到政府完全缺乏領導才能，這是一種恥辱。莫里森你到底在哪？」

新南威爾斯省鄉村消防局局長費茲西蒙斯表示，各地消防員正為遇到「可想像的最糟情況」的兩名年輕父親「巨大損失」感到悲痛。「他們就像其他所有同事，年復一年地出勤，表現出色，且在輪班後還無法回家，這是極大的不幸。」

火勢廿日依舊失控，消防員沒時間哀悼。大火幾乎延燒整個澳洲東岸，僅新南威爾斯省就有逾一百場野火。由於「災難性」狀態，人口最多的新南威爾斯省十九日宣布進入緊急狀態。大火廿日蔓延到南澳省，消防員正在阿得雷德山一座葡萄園滅火，並警告狀況「非常危險」。該省省長馬歇爾表示，一名民眾死於一個起火點附近的車禍，另有一人失蹤，據報有四名義消受傷。

澳洲近幾月至少有超過卅百萬公頃的土地被焚毀，八名民眾身亡且超過八百間民宅被摧毀。該國每年都有野火，但今年野火季節開始得特別早、持續時間特別長且特別劇烈。儘管莫里斯的保守派政府一直不願將野火和氣候變遷連結，科學家仍把此歸因於全球暖化。