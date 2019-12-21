政府一聲令下「封鎖網路」 斷網成為全球流行病

11日在印度阿薩姆邦首府，抗議《公民身分修正法》（CAB）的「印度人」。 圖／法新社 分享 facebook

因為新公民身份法案被認為歧視穆斯林人群，連日來，成千上萬的印度人上街抗議。印度政府企圖通過封鎖互聯網來平息抗議活動。該國最大的電信公司之一稱，根據政府命令，在新德裡的部分區域停止了手機通信服務。

莫迪領導下印度民族主義政府越來越頻繁地關閉互聯網。根據互聯網組織Access Now的調查，印度是全球互聯網關閉頻率最高的國家，也因此付出了高昂的代價。

根據智庫印度國際經濟研究中心发布的報告，從2012年到2017年，印度互聯網關閉時間達到大約16,315小時，經濟損失超過30億美元。

伊朗斷網 烏干達征稅

11月中旬，總統魯哈尼的燃油政策引發全國性抗議活動之後，伊朗政府關閉了互聯網。整整十天時間，德黑蘭人沒有網絡可用。在另外一些地區，斷網時間長達兩周。

媒體機構和人權組織的工作也因此受到了極大影響。因此，在抗議期間發生的暴力活動未能得到確切的報告。

非洲的一些政府會在選舉前後或大規模示威期間斷網。在盧旺達、烏干達、乍得和喀麥隆等國家，政府的網絡審查成為家常便飯。

受美國政府資助的NGO"自由之家"（Freedom House）的網絡專家特魯恩（Mai Truong）表示，與被認為是互聯網審查的全球領先者中國不同，沒有哪個非洲國家擁有全面監測互聯網的技術手段。那些地方的政府常常命令互聯網服務商將需要阻止的網址列入黑名單。一些國家的政府還試圖讓增加網絡和社交媒體的使用難度。例如，烏干達政府於2018年開始征收社交媒體稅。

中國政府大規模監控

中國政府大可不必關掉網絡，而是對互聯網實施大規模控制。例如，在"六四"天安門屠殺30周年之前，當局封鎖了整個維基百科。

在中國，搜索引擎Google、社交媒體Facebook、Twitter、YouTube和WhatsApp也不能使用。特別重大的政治敏感時期，當局還會嚴厲打擊了VPN連接。

亞洲其他一些政府也公開限制互聯網使用。例如，緬甸政府於2019年6月公開承認，他們在封鎖了發生暴力衝突數十年的兩個地區的互聯網訪問。政府說恢復"穩定"之後，一切都會恢復正常。

在土耳其，當網友发布批評政府的內容時，政府會反復封鎖YouTube或Twitter等互聯網平台。2013年在伊斯坦布爾格茲（gezi）公園抗議活動期間， Twitter和Facebook的訪問被中斷了數小時，全國範圍內通過常規方式上網都變得困難。當時，政府否認安排封鎖Twitter或Facebook。

俄羅斯效仿中國，通過大數據收集和分析實現控制。自今年11月起生效的新法可以讓該國的互聯網可以"獨立"運作。俄羅斯互聯網服務商必須確保數據傳輸采取中央控制的模式。負責監管的電信與媒體監管機構被指責對互聯網內容進行任意封鎖。

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