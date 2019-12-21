親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

政府一聲令下「封鎖網路」 斷網成為全球流行病

2019-12-21 14:49德國之聲 德國之聲中文網

11日在印度阿薩姆邦首府，抗議《公民身分修正法》（CAB）的「印度人」。 圖／法...
11日在印度阿薩姆邦首府，抗議《公民身分修正法》（CAB）的「印度人」。 圖／法新社
分享

因為新公民身份法案被認為歧視穆斯林人群，連日來，成千上萬的印度人上街抗議。印度政府企圖通過封鎖互聯網來平息抗議活動。該國最大的電信公司之一稱，根據政府命令，在新德裡的部分區域停止了手機通信服務。

莫迪領導下印度民族主義政府越來越頻繁地關閉互聯網。根據互聯網組織Access Now的調查，印度是全球互聯網關閉頻率最高的國家，也因此付出了高昂的代價。

根據智庫印度國際經濟研究中心发布的報告，從2012年到2017年，印度互聯網關閉時間達到大約16,315小時，經濟損失超過30億美元。

伊朗斷網 烏干達征稅

11月中旬，總統魯哈尼的燃油政策引發全國性抗議活動之後，伊朗政府關閉了互聯網。整整十天時間，德黑蘭人沒有網絡可用。在另外一些地區，斷網時間長達兩周。

媒體機構和人權組織的工作也因此受到了極大影響。因此，在抗議期間發生的暴力活動未能得到確切的報告。

非洲的一些政府會在選舉前後或大規模示威期間斷網。在盧旺達、烏干達、乍得和喀麥隆等國家，政府的網絡審查成為家常便飯。

受美國政府資助的NGO"自由之家"（Freedom House）的網絡專家特魯恩（Mai Truong）表示，與被認為是互聯網審查的全球領先者中國不同，沒有哪個非洲國家擁有全面監測互聯網的技術手段。那些地方的政府常常命令互聯網服務商將需要阻止的網址列入黑名單。一些國家的政府還試圖讓增加網絡和社交媒體的使用難度。例如，烏干達政府於2018年開始征收社交媒體稅。

中國政府大規模監控

中國政府大可不必關掉網絡，而是對互聯網實施大規模控制。例如，在"六四"天安門屠殺30周年之前，當局封鎖了整個維基百科

在中國，搜索引擎Google、社交媒體FacebookTwitter、YouTube和WhatsApp也不能使用。特別重大的政治敏感時期，當局還會嚴厲打擊了VPN連接。

亞洲其他一些政府也公開限制互聯網使用。例如，緬甸政府於2019年6月公開承認，他們在封鎖了發生暴力衝突數十年的兩個地區的互聯網訪問。政府說恢復"穩定"之後，一切都會恢復正常。

在土耳其，當網友发布批評政府的內容時，政府會反復封鎖YouTube或Twitter等互聯網平台。2013年在伊斯坦布爾格茲（gezi）公園抗議活動期間， Twitter和Facebook的訪問被中斷了數小時，全國範圍內通過常規方式上網都變得困難。當時，政府否認安排封鎖Twitter或Facebook。

俄羅斯效仿中國，通過大數據收集和分析實現控制。自今年11月起生效的新法可以讓該國的互聯網可以"獨立"運作。俄羅斯互聯網服務商必須確保數據傳輸采取中央控制的模式。負責監管的電信與媒體監管機構被指責對互聯網內容進行任意封鎖。

本文章由德國之聲授權提供】

印度維基百科互聯網六四TwitterFacebook

延伸閱讀

創新不足價更高 專家估印度智慧手機成長放緩

減少外部仰賴 Facebook可能投入自有作...

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人...

印度修法引歧視穆斯林之嫌 警民衝突增至14死

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

英相強生脫歐法案過關 看懂最新脫歐前景

2019-12-21 14:38

紐西蘭史上最嚴重槍擊案後 半自動化武器禁令今日生效

2019-12-21 10:30

西國獨立領袖入獄 歐盟：有刑事豁免權

2019-12-21 11:34

逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被判刑

2019-12-21 10:03

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路

2019-12-21 10:00

民調：逾7成日本人對中國南韓沒好感

2019-12-21 07:35

逾兩世紀首次 聖母院教堂停辦耶誕彌撒

2019-12-20 23:47

福島雙葉町 明春部分解除避難指示

2019-12-20 23:41

澳洲野火失控 總理度假 人民火大

2019-12-20 23:40

北韓自訂期限近 美中日努力斡旋

2019-12-20 23:39

英國女王丈夫菲利普親王 住院觀察

2019-12-20 23:15

國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐

2019-12-20 22:54

北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機

2019-12-20 21:53

澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨

2019-12-20 21:33

日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差

2019-12-20 20:25

時隔9年 福島第一核電廠所在地雙葉町部分地區將解禁

2019-12-20 20:13

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

2019-12-20 18:57

美印雙部長對話 加強防務齊抗中

2019-12-20 15:41

普亭年終記者會 表態俄中無軍事結盟計畫

2019-12-20 15:39

影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

2019-12-20 13:21

突襲俄聯邦安全局總部！疑孤狼式槍擊,已2死5傷

2019-12-20 12:02
看更多

熱門文章

55年前芝加哥醫院被偷男嬰 在密州找到了

2019-12-20 16:00

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

2019-12-20 15:49

老師教學生勤洗手 用麵包發霉實驗揭驚人結果

2019-12-21 09:18

年僅7個月！美國「最年輕市長」 任職誓詞萌翻全網

2019-12-20 19:31

影／今年最爛片出爐？《貓》電影慘遭負面影評血洗

2019-12-20 17:00

川習通話 川普：安排正式簽署貿易協議

2019-12-20 23:45

川普簽了！美2020財年國防授權法生效

2019-12-21 09:18

她冰封「丈夫遺體10年」 夫留遺書：妻不用爲我的死負責

2019-12-20 15:57

英國大男孩寫信應徵鄰居狗保母 收到黑狗兄「親筆回信」

2019-12-21 09:34

影／嘉年華郵輪擦撞！一郵輪靠岸時A到自家郵輪發出巨響

2019-12-21 10:42

蘋果組祕密團隊 據傳要研發這項技術

2019-12-20 20:43

2019年度日本電車內擾人榜 此惡行擠下去年冠軍

2019-12-20 18:57

美財長：美中首階段貿易協議定案

2019-12-21 02:33

民調：逾7成日本人對中國南韓沒好感

2019-12-21 07:35

英國女王丈夫菲利普親王 住院觀察

2019-12-20 23:15

逼死員工！法國電信19員工自殺 3名前高層被判刑

2019-12-21 10:03

日本明年軍費1.5兆創新高 主要買F-35減輕美日貿易逆差

2019-12-20 20:25

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路

2019-12-21 10:00

美股2020年能否續強？面臨3大風險

2019-12-20 17:08

國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐

2019-12-20 22:54

有此一說：彈劾川普案拖久一些 對中國非壞事

2019-12-20 22:31

決戰參院步步為營 川普密謀大復仇

2019-12-20 15:54

超爽職缺！免費環遊世界+年薪165萬 工作幫老闆拍照

2019-12-20 21:53

日女製杏仁粒棉花糖卻烤焦 網民震驚：是香菇嗎

2019-12-21 09:30

澳洲野火失控 總理度假 人民火大

2019-12-20 23:40

澳洲人平均存款59萬元 半數人10年才買得起房

2019-12-21 11:30

紐西蘭史上最嚴重槍擊案後 半自動化武器禁令今日生效

2019-12-21 10:30

中美貿易戰愈激烈 這家礦商股價漲愈凶

2019-12-21 09:38

川普牢牢掌控 共和黨已經變成「川普黨」

2019-12-20 15:48

澳洲兩義消打野火殉職 總理度假惹民怨

2019-12-20 21:33

好新奇！日本這項熱門運動 也能成為觀察經濟的指標

2019-12-20 22:40

看好美中貿易談判發展 美股續創新高

2019-12-21 06:39

日軍費撒幣1.5兆 削美貿易逆差

2019-12-20 23:38

川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

2019-12-21 04:00

對接國際太空站失敗 波音星際飛機提早返地球

2019-12-21 10:55

沒雪可滑 莫斯科最熱12月打亂花季

2019-12-20 15:32

遭眾院彈劾 川普：沒感覺、騙局

2019-12-20 23:48

主持審理彈劾案 羅伯茲的考驗：跳脫黨派惡鬥

2019-12-20 15:51

北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機

2019-12-20 21:53

時隔9年 福島第一核電廠所在地雙葉町部分地區將解禁

2019-12-20 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top