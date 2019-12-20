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川習通話 川普：安排正式簽署美中貿易協議

國會通過修正案二讀 英國確定明年元月底脫歐

2019-12-20 22:54聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國BBC報導，國會議員支持首相強生計畫於明年1月31日脫歐，以358票贊成及234票反對，通過脫歐協議法案，法案通過二讀，明年將交由上下議院進行進一步審查。

該法案禁止政府延長過渡期至明年。過渡期是指英國雖然脫離歐盟，但仍遵守許多規定。

英國首相強生。（法新社）
英國首相強生。（法新社）
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脫歐英國強生

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