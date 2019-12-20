北韓談判期限將至 美中日韓努力化解危機

北韓提出的年底期限逐漸逼近，美國、中國大陸、日本與南韓都為化解危機做最後努力。美國的北韓特使畢根本周稍早訪問南韓與日本後，19到20日訪問大陸，與大陸外交部副部長羅照輝針對北韓問題磋商。另外，中日韓峰會定24日在四川成都登場，北韓問題料將成為首要議題。

畢根16日在首爾表示，美國願與北韓重啟談判，不過到目前為止，北韓並未公開回應。華府智庫史汀生研究中心「北緯38度線」網站總編輯陶恩說：「北韓外交部高層這周都沒有任何回應，有點令人毛骨悚然。在畢根這麼說之後，北韓還如此靜默，我覺得很擔心。」

北韓曾多次警告，如果美國沒在年底前，為北韓停止核試和試射洲際飛彈做出重大讓步，北韓可能會放棄談判，並恢復測試更具挑釁意味的武器。

美國聯邦參議院民主黨四位領袖，18日聯名寫信給美國總統川普，建議美國跟北韓達成臨時協議，北韓停止研發核武和飛彈，並縮減這些武器的規模，同時美國放鬆制裁。

對北韓立場強硬的華府智庫「美國保衛民主基金會」，本月稍早發布報告說，川普應該重新對北韓極限施壓，加強制裁，對北韓發動網路攻擊，並大力宣傳北韓政權的惡行。

鼓吹朝鮮半島和平的組織「現在就要朝鮮和平！」上月發布報告說，國際制裁使北韓人民受到不成比例的折磨，呼籲解除所有違反國際法和侵害人權的制裁。